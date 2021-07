Tras éxito de La Desalmada, aseguran que Livia Brito ignora a sus compañeros

A tres semanas del estreno de La Desalmada de Televisa, la telenovela protagonizada por Livia Brito y José Ron se ha colocado en la favorita del público, pues es el programa más visto del horario estelar con más de tres millones de televidentes, sin embargo, el éxito llegó con el rumor de que la actriz cubana ignora a sus compañeros.

Fue durante una emisión del programa Con Permiso, que sus conductores, Martha Figueroa y Juan José Origel, aseguraron que tras el éxito de la novela se rumora que su protagonista estrella, Livia Brito, no tiene muy buena relación con sus compañeros de telenovela, pues los ignora cuando quiere.

Figueroa fue muy específica en su comentario y seguró que todo el elenco es muy unido y conviven mucho, sin embargo, en muchas ocasiones, Livia Brito brilla por su ausencia.

“Oye, que se llevan muy bien todos los actores y conviven mucho… la única que a veces no convive tanto pues es la protagonista, que de repente como que sí, Livia Brito está con ellos y suben tiktoks y bailan y se carcajean”, comenzó a contar la periodista a Origel.

A lo que Juan José Origel la interrumpió y le dijo que no creía que a ellos les importara mucho que ella no conviviera. "No creo que les importe tanto (si convive con ellos o no)", a lo que Figueroa replicó. “No, creo que sí, entonces (están) ‘jiji, jojo’, y luego (ella) ya se va aparte, como que no anda tan integrada como el resto del elenco que andan todos en bola”, expresó.

En una reciente publicación, Livia Brito elevó la temperatura de sus más de seis millones de seguidores de Instagram al posar en un atrevido body negro con el que presumió su delineada figura. "La sensualidad se trata de la personalidad, ser auténtico y seguro mis #aLIVIAnados eso sí… siempre siendo una buena persona", fue el mensaje que la famosa acompañó la fotografía que rápidamente ganó likes y se llenó.

“Tienes un corazón de oro Livia,gracias por tu buena onda y sencillez!!”, “Hermosa”, “ Diosa”, “ Preciosa y muy trabajadora!”, son algunas de las reacciones en la publicación que acumuló más de 300 mil Me Gusta.

