Tras estreno de Mi Fortuna es Amarte, elenco se reúne a disfrutar el primer capítulo

Tras estreno de la telenovela" Mi Fortuna es Amarte", el elenco de la misma se reunió junto con el productor Nicandro Díaz en un auditorio para ver el primer capítulo. Los actores vivieron las emociones del inicio de este melodrama que ya empieza a revelar algunas historias de los personajes del proyecto.

Díaz González logró reunir a todo su elenco para disfrutar junto a ellos un trabajo terminado que empezó varios meses atrás cuando se vislumbraba con el título "El Amor Cambia de Piel", que finalmente se cambió y con el que se ya se puede disfrutar en la pantalla chica de Televisa.

Más de una treintena de actores son los que figuran en el melodrama que inició la noche del lunes pasado. La pareja principal está a cargo de Susana González como Natalia Robles y de David Zepeda quien a vida a Vicente 'Chente' Ramírez.

La sopresa de esta nueva aventura de Nicandro Díaz producida para Televisa este 2021, radica en el regreso de algunos actores que ya tenían muchos años de no figurar en los melodramas como Sergio Sendel quien da vida al villano Adrián Cantú Garza que hará mancuerna en su maldades con la guapa actriz Denia Agalianou como Verónica Alanís Gómez.

Luis Felipe Tovar, Michelle Vieth y Luz Elena González son otras de las estrellas que vuelven a aparecer en los melodramas después de mucho tiempo. No obstante, uno de los regresos más significativos de la telenovela ha sido la actriz Adriana Fonseca, que ha vuelto a México luego de casi 15 años de haber hecho una pausa en los melodramas.

No obstante, su participación en el primer capítulo ha dejado mucho qué decir luego de que es asesinada Lucía Nieto Paz, el personaje al que dio vida la guapa actriz. Pues el trágico hecho ha dejado devastados a sus dos grandes amores, Vicente y su pequeño hijo Benjamín (André Sebastián González) que ese mismo día cumplía años y había acompañado a su madre al banco.

Por desgracia, llegan dos tipos armados a asaltar la sucursal y Lucía que iba acompañada de su pequeño cae al suelo tras recibir un disparo en el corazón por salvar a su hijo que se paró por su pelota; pero además del dolor que causó a toda su familia, la desgracia pasó justo el día del cumpleaños del pequeño Benjamín.

Por su parte, la actriz quien también asistió junto con el elenco a disfrutar del primer capítulo de "Mi Fortuna es Amarte" dijo que se podrá seguir disfrutando de su presencia aunque su personaje de Lucía haya muerto en su primer capítulo:

"Ya se murió, muy triste, pero estamos aquí casi llorando", pero también dejó ver que ésta no será la única vez que salga en el melodrama: "Me van a ver más de forma especial, no se preocupen", entre tanto, la actriz agradeció por el apoyo del público, mediante un live de Instagram que hizo la producción de "Mi Fortuna es Amarte"; pues aseguró que es un proyecto hecho con todo el amor para el público.

Otros actores que se vieron disfrutando del estreno del melodrama fueron Carlos de la Mota, Ricardo Silva, Ana Bertha Espin, Omar Fierro, Ramsés Alemán, Chantal Andere, Ximena Córdoba, Michelle González, Lisset, Carmen Salinas, Ricardo Franco, Dayren Chávez, entre otros.

Para descubrir más de "Mi Fortuna es Amarte", no te pierdas el melodrama de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

