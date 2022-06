Tras estar lejos de México, Angelique Boyer y Sebastián Rulli vuelven con exitosa novela

¡De nuevo arrasando por partida doble!... ¡Sí!, uno de los melodramas más exitosos de Televisa debido a la impactante trama y desde luego al elenco que lo hizo posible, vuelve a la pantalla chica; se trata de un recordado proyecto que protagonizaron Angelique Boyer y Sebastián Rulli en 2013-2014 bajo el título de "Lo que la Vida me Robó"; y, tras estar lejos de México en un nuevo viaje por Europa, la pareja volverá a figurar tras el próximo reestreno de la telenovela.

Pues mientras la pareja está disfrutando de su amor y de los paisajes y lugares que España ofrece, y luego de un reciente viaje a tierras europeas hace un par de meses, Angelique Boyer y Sebastián Rulli sacarán chispas de la pantalla con sus personajes de Montserrat Mendoza y Alejandro Almonte.

No sin antes recordar que la francesa sigue figurando en el horario vespertino de las 2:30 pm en el Canal de las Estrellas tras la retransmisión del también exitoso melodrama "Abismo de Pasión" (2012) que protagonizó junto a David Zepeda con las actuaciones antagónicas de Sabine Moussier, como la sufrida Elisa Castañón Bouvier.

Por lo que ahora seguir robando la atención del público con el próximo reestreno de "Lo que la Vida me Robó". El primero en anunciar la transmisión, fue el perioodista Chema Cortés la mañana de este domingo a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex, en la que detalla que Angelique Boyer y Sebastián Rulli, volverán a la pantalla chica de la televisora de San Ángel.

"#LoQueLaVidaMeRobó, producción de Angelli Nesma (#AmorDividido), regresa a tus pantallas a partir del 4 de julio a las 3:30p.m., compartiendo horario con #AbismoDePasión. Solo por #LasEstrellas. ¿La verán de nuevo? ¡Dejen sus corzones! @angeliqueboyer @sebastianrulli".

Y este sería un regalo de cumpleaños de Televisa para la querida pareja que lleva casi ocho años de relación sentimental; pues el día del estreno, Angelique Boyer estará figurando por partida doble en el Canal de las Estrellas con el reestreno de "Lo que la Vida me Robó" y con "Abismo de Pasión", y es el dpia de su cumpleaños número 34.

Por su parte, el histrión argentino también gozará de dicho regalo, pues dos días después de quien ha dicho que es amor de su vida, estaría llegando a sus 46 años de edad, el próximo 6 de julio.

"Lo que la Vida me Robó" estará de reestreno a partir del próximo 4 de julio en un horario de las 3:30 pm, por lo que "Abismo de Pasión" dejará 'picados' a sus televidentes con sólo una hora de transmisión.

