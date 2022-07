Tras encontrar a la protagonista infantil, así luce elenco de Los Caminos del Amor

Tras encontrar a la actriz protagonista infantil que Nicandro Díaz González estaba buscando para su telenovela "Los Caminos del Amor", cuya interpretación será responsabilidad de la pequeña Camille Mina, tal parece ser que ya se ha completado el elenco de una de las nuevas telenovelas de Televisa y así lucen los actores juntos.

Fue el pasado miércoles que el elenco de "Los Caminos del Amor" se unió en el foro para empezar a dar forma a esta nueva historia, que es un remake de la telenovela chilena "El Camionero", una comedia romántica producida y transmitida por la cadena Televisión Nacional de Chile en 2016.

Esto, luego de que fuera la cuenta de "Los Caminos del Amor" -título provisional de la historia-, que presentara incluso a la familia Santos, que está conformada por Mónika Sánchez, Alberto Estrella, Julián Figueroa, Diana Haro, Karla Esquivel, André Sebastián González y el protagonista adulto, Gabriel Soto.

"Los Santos son una familia muy unida y muy pronto los amarás en #LosCaminosDelAmor @monikasanchezt @gabrielsoto @albertoestrella.actor @julian_f.f @dianaharodlt @karlaesquivelc @andre.sebastian.glz, se lee al pie de la postal que fue captada en los salones de Televisa.

Y luego de presentar a la hermosa niña que dará vida al personaje cuya historia girará alrededor de ella, cuyo post indica: "La cereza del pastel, nuestra hermosa Isabella, interpretada por @camilleminal en #LosCaminosDelAmor", el elenco casi completo se ha reunido en los foros de grabación.

"Estamos muy pero muuuuuy felices por nuestra nueva familia ¿ustedes también? #LosCaminosDelAmor #parati", se lee al pie del vídeo en el que todos juntos, productor, elenco y elementos de la producción gritan al unísono "¡Los Caminos del Amor!"; por lo que el nivel de emoción de los fanáticos de este nuevo melodrama, ha aumentado y deja ve que ya quieren ver en la pantalla chica la historia.

El actor Carlos Said, quien viene de interpretar a Gonzalo Carranza en la telenovela "Si Nos Dejan" (2021), y que justamente se ha sometido a un radical cambio de image, dijo emocionado: "Venga!!!!", y un sitio novelero comentó: "Claro que por supuesto que yes! saludos y éxitos mi querido @antonioarvizuv".

"Qué padreeee!", "Siiiii que Emoción... estamos muy felices por esta nueva Historia", "Felicidades!! Ansiosa de ver a mi querido MarkTacher yaaaaaaa", "Lo mejor de los éxitos", "Se viene buenooo", "QUE EMOCIONNNNNNNN... UN ELENCO DE PRIMERA", son otros de los comentarios que se pueden leer por parte de los fanáticos, quienes ya quieren ver la historia que se estrenará en noviembre próximo por el Canal de las Estrellas.

