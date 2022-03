Tras emocionante episodio de viernes, Mi Fortuna es Amarte llega a su fin este domingo

Las villanías de Constanza Robles y Elías Haddad (Chantal Andere y Omar Fierro) han continuado hasta el fin y sus últimas consecuencias por querer quitarle el bebé que ya nació a su sobrina Andrea y su hijo Omar -respectivamente- (Fernanda Urdapilleta y Rodrigo Brand) en "Mi Fortuna es Amarte" y tras el emocionante final del pasado viernes, este domingo llega a su fin la telenovela.

Su objetivo ha desatado toda una ola de situaciones que han puesto en peligro la vida de varios de los personajes de la telenovela producida por Nicandro Díaz para Televisa Univisión. Pues hasta la misma Constanza arriesgó su vida sometiéndose a un procedimiento para hacerles creer a todos que había muerto y hasta velorio de su muerte hubo.

Pero su anhelo por ser madre y su obsesión por su realidad más cercana de lograrlo que es el bebé de Andrea -su sobrina- y Omar -el hijo de su principal aliado en el asunto-, la alejará mucho más de lo que piensa de su familia y sus bienes, que ya se los ha cedido confiando en él, al terrible Elías Haddad.

Pero no será la única villana que se ha coludido con él para llevar su plan a cabo; pues ante su orgullo pisoteado por no poder hacer realidad su amor con Vicente (David Zepeda), Olga Pascual (Michelle González), se une a él para poder amenazar al propio Chente y hasta a Natalia Robles (Susana González), con el pequeño Benjamín (André Sebastián González), luego de que descubran su actitud reprobable.

Y es que en las últimas escenas del capítulo 90 del viernes pasado, Regina y Andrea (Daniela Martínez) salen a pasear al parque con su bebé y el pequeño Benja, pero unos tipos las sorprenden por detrás y las duermen con una sustancia en unos pañuelos.

Acto seguido, se llevan al bebé y Benjamín trata de impedirlo pero no consigue nada. Y para colmo de males, se le aparece Olga, quien lo saluda como si nada hubiera pasado. Por su parte, Elías está viendo todo a metros de distancia hasta cerciorarse de que Olga tiene al niño.

No sin antes de que ésta se apersonara ante Chente horas antes cuando él llevaba al niño a la escuela. Y luego de verla le dijo todas sus verdades. Olga por su parte, trató de explicarle por qué no había llegado a su boda pero Chente no le creyó ni media palabra, pues le sacó el mismo argumento de siempre, y aunque esta vez sí fue verdad lo que le ha contado, pues sólo se ha ganado el desprecio y la enemistad del gran amor de su vida.

Por ello, la terrible Olga le cobrará muy caro su desprecio con el propio niño, con Benja, a quien Elías Hadad le ha hecho un regalo con el que es posible que desaparezca del mundo si no hacen lo que éste o la propia Olga les indican a Chente, sus hermanos, su abuela, Natalia y todos los demás que quieren al niño.

Y en otro escenario, Natalia también está haciendo lo suyo, luego de instalar un virus en la computadora de Adrián Cantú que les brindará información de todos sus fraudes a la policía quien está a punto de atraparlo. Y muy descaradamente, Verónica Alanís (Denia Agalianou) le revela a Natalia algunos detalles de su relación con su ex marido, a quien le ha hecho creer que está dispuesta a salvar su matrimonio cuando y no queda nada por salvar.

La recta final de "Mi Fortuna es Amarte" ya llegó y este domingo será su final en punto de las 8:30 pm a través del Canal de las Estrellas, en un episodio de 2 horas y media... ¡No te lo pierdas!

