Luego de presenciar el último "¡Corte y queda!" de la última escena grabada de la telenovela "Fuego Ardiente" y su inesperado final, el público fanático pide más de esta historia de amor entre Alexa Gamba (Mariana Torres) y Gabriel Montemayor (Carlos Ferro); es decir, el público pide una segunda parte.

Y es que, la decepción que causó el final del melodrama, no se debe precisamente a que no hayan convencido los personajes o la trama; sino al poco tiempo que hubo para poder contar más de lo que se vio; pues a decir verdad, hay mucho más que contar en esta historia que involucra a más de una treintena de personajes, cuya historia ha quedado inconclusa.

Y es que, la historia creada por las reconocidas escritoras Martha Carrillo y Cristina García y producida por Carlos Moreno Laguillo para Televisa, ha quedado tatuada en los corazones de los fanáticos, quienes parece que tuvieran las alas rotas; pues muchos manifiestan que no han pasado ni cinco días del final y ya la extrañan.

Hace unas semanas, cuando se dio a conocer que la historia se cortaría veinte capítulos, y que fue el propio Carlos Moreno Laguillo quien confirmó la noticia, el público se empezó a incomodar; pues es de no creerse que una historia que pinta tan bien, pueda ser recortada así, de una manera tan inesperada y sin explicación alguna.

Carlos Moreno Laguillo siempre se ha caracterizado por producir historias que llegan al corazón del público y con un excelente elenco y una producción impecable; como las recordadas "Nunca te olvidaré" (1996) primera y segunda parte, "En nombre del Amor" (2008), "Cuando me enamoro" (2010), "Amor Bravío" (2012), "A que no me dejas" (2015) o "Y mañana será otro día" (2018) por mencionar algunas, pero este 2021, la historia que cada vez atrapaba más a la gente, dejó de existir de un momento a otro.

El espacio que dejó vacante en el horario de las 6:30 pm, ha sido ocupado para ver más de lo mismo, del programa unitario "La Rosa de Guadalupe", que por si fuera poco, ¡el público ya la ve hasta en la sopa! Aunque por otro lado, la historia de "Fuego Ardiente" podría tener continuidad, pues no sería la primera vez que Moreno Laguillo hiciera una segunda parte de una producción tan exitosa.

Y es que, el público se quedó con ganas de ver más del amor de Alexa y Gabriel, de Irene Ferrer y Fernando Alcocer -interpretados por Claudia Ramírez y José María de Tavira-. También de una de las parejas más esperadas: Martina Ferrer y Rodrígo Ferrer Lozano, hermanastros pero sin gota de sangre que los una. A ellos dieron vida los actores Claudia Martín y Jaume Mateu.

Pero uno de los personajes que llevó el melodrama fue sin duda, Joaquín Ferrer interpretado magistralmente por Kuno Becker, quien con "Fuego Ardiente" marcó su regreso a la televisión después de cinco años con "Hasta el fin del mundo" (2015) y de veinte que no hacía una telenovela de principio a fin.

Por otro lado, el público que es el mejor juez y el que finalmente decide si quiere ver más de una historia o no, se ha manifestado a través de la cuenta oficial de Instagram de "Fuego Ardiente" con comentarios como:"Si Kuno dijo que había sorpresas, sospecho que habrá segunda temporadaaaa!!!! Se imaginan que el Halcón escape de la cárcel?".

O "Qué haré sin mi Fuego Ardiente?!"; "2 temporada por favor", "Estaría bueno que hubiera segunda temporada y se sumara otro villano para hacer dupla con el halcón", "sigoo pensando que haré TODAS LAS TARDES DE LUNES A VIERNES A LAS 6:30 SIN MI FUEGO ARDIENTE".

Comentarios que se leen después de la descripción de una de las últimas publicaciones de la producción: "La chispa de Fuego Ardiente... Les presentamos una parte del gran equipo detrás de #FuegoArdiente, conformado por personas trabajadoras y profesionales, además de los más divertidos de todo el mundo. Muchas gracias @azafra por el video, con este nos despedimos. Gracias a todos por vernos, querernos y odiarnos al mismo tiempo. ¡Nos vemos en la próxima! @cmlaguillo".

Por lo que podría haber una segunda parte de la historia, y por supuesto, seguir escuchando cada tarde el tema principal "Este Fuego", interpretado por Joy Huerta del exitoso dueto Jesse & Joy.