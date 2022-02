Tras el caos familiar, Alicia descubre que su hijo hizo suya a Fedora en Si Nos Dejan

Con el mundo en contra debido al afán de su hija Yuri por proteger al 'Cholo' Fuentes de la injusticia, Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) vuelve a ver su mundo derrumbado tras descubrir que Fedora (Gaby Spanic) -su mejor amiga-, tiene una relación con Gonzalo, su hijo (Carlos Said) en la telenovela "Si Nos Dejan".

No sin contar el caos familiar que se ha generado a partir de que Alicia se salió de la mansión Carranza cuando se vio obligada a hacerlo por una orden del juez, al que compró Sergio Carranza -su ex esposo-, para meter a su amante Julieta Lugo y que ocupara su lugar.

Sin embargo, Alicia no puede creer lo ocurrido entre su hijo Gonzalo y Fedora, pues ese día del desalojo, ahí estaba ella, protegida por Alicia para que no corriera peligro con Samuel (su pareja) suelto, debido a que la tenía constantemente amenazada y acorralada con su presencia y fue la propia Fedora quien les ofreció irse a vivir a su casa a ella y todos los Carranza Montiel que quisieran hacerlo.

Y es que como las mejores amigas, ahora le tocaba a Fedora salvar de irse a vivir a la calle a Alicia -de quien había sido una gran amiga desde hace mucho tiempo-, y a su familia. Incluso, en su desesperación por no estar pasándola bien económicamente, Fedora le propone que emprenda un negocio de banquetes que será complementado por su hijo Gonzalo, quien heredó de su madre el gusto por cocinar para los paladares más exigentes.

Lo que le parece estupendo a Alicia dentro del melodrama producido por Carlos Bardasano para Televisa, pues tiene todas sus esperanzas puestas en ese proyecto, luego de verse desvalida económicamente y sin un techo propio donde vivir.

Pero cuál sería su sorpresa que, luego de que fuera a tratar de suavizar la situación entre su hija Miranda (Isidora Vives) y su ex marido Sergio Carranza en la mansión Carranza, Julieta encontró a Gonzalo y a su amiga Fedora ¡muy abrazados y besándose!

Y es que recién Gonzalo le había contado a Fedora, sus planes de irse a vivir con su novia Lorena (Claudia Zapata), con quien está buscando formalizar su relación y Fedora lo abraza a modo de despedida y le dice que no se aguafiestas, pues sólo es un abrazo fraternal, pues le confirma que lo quiere mucho.

Y sin esperarlo, se ven sorprendidos por la presencia de Alicia, quien los cuestiona sobre cuánto tiempo llevan viéndole la cara y cuándo pensaban decirle lo que pasaba entre ellos; y ninguno de los dos lo pudo negar.

Pero furiosa, Alicia le revela que ahora se explica porqué Samuel le quería hacer daño a Gonzalo, pues seguramente sabía de la relación ente ellos, no sin antes reclamarle a Gonzalo que si esa es su forma de despedirse de las amigas de su mamá.

Por otro lado, le reclama a Fedora que pudo más sus ganas de demostrarle al mundo que todavía es deseada por los hombres, que todos los años de amistad que tenían y encima le dice que si de alguna manera quiere retener la edad, le asegura que ya está vieja.

Por otro lado, Fedora le dice que su soledad y la bebida los llevaron a que pasara lo inevitable, pero Alicia ya no quiere saber más, les dice que le dan asco. Fedora busca arreglar las cosas con Alicia, pues le recuerda que son mejores amigas, pero Alicia le hace saber que precisamente por eso se va de su casa, porque no puede soportar la idea de que la haya traicionado de esa manera cuando por otro lado le había tendido la mano.

Eso, sin contar cómo le fue con Doña Eva (Susana Dosamantes), quien le dijo que era una cualquiera. Gonzalo trató de impedir que rompieran su amistad, con el argumento de que esa relación ya se terminó hace mucho.

Pero para seguir viendo más de "Si Nos Dejan", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

