Tras doble boda, Mi Fortuna es Amarte llegará a su fin el domingo

Dos de las parejas de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" han arreglado todo para llegar al altar a jurarse amor eterno; y mientras suceden ambas bodas, el final ya está muy cerca. Pero no todo saldrá como se tiene previsto y muchas sorpresas podrían pasar.

La primera boda es la de Andrea Cantú Robles (Fernanda Urdapilleta) y Omar Haddad Karam (Rodrigo Brand), quienes han logrado su amor muy a pesar de sus padres, pues mientras Elías Haddad (Omar Fierro) y Adrián Cantú (Sergio Sendel) sólo esperan que sus hijos se casen porque viene un bebé en camino, Samia Karam (Lisset) y Natalia Robles (Susana González) quieren ver felices a sus hijos.

Andrea y Omar ya no quieren esperar más y adelantan su boda que tenían planeada; pero en la fiesta sucederá lo inesperado; todo parece indicar que ella dará a luz el bebé que carga en su vientre. Así que tendrán que correr al hospital con Andrea vestida de novia.

Pero por otro lado, un matrimonio no deseado por muchos (incluyendo a Chente -el novio- [David Zepeda]) estaría a punto de suceder y por una poderosa razón, no llegará a concretarse-, se trata de la boda de la malvada Olga Pascual (Michelle Rodríguez) y el propio Chente.

Y es que luego de arreglarse toda ilusionada, sabiendo que Chente no la quiere y que sólo se va a casar con ella porque le ha creído el cuento de que está embarazada de él, Olga se sube a la limusina que rentó para que le llevara a la iglesia donde la están esperando sólo la familia de Chente y su prima Soledad (Luz Elena González).

Con anterioridad, Chente se había tomado una foto con su hijo, el pequeño Benjamín (André Sebastián González) y tras esperar a que llegara Olga, le pidió a su hermano Juan Gabriel (Ramsés Alemán) que le dejara ver las fotos que se había tomado con el niño.

Y cual habría sido su sorpresa que, tras deslizar hacia los lados par ver más fotos, se encontró un vídeo en el que claramente se ve que Olga está amenazando al niño y que además lo está torturando psicológicamente haciéndole ver la vida muy crudamente y encima, advertirle que si él no acepta que ella se case con su papá, lo va a acusar de que él la tiró de las escaleras para que lo lleven a la cárcel y lo encierren como a su otro tío José José (Andrés Vázquez).

Chente y Juan Gabriel no pueden creer lo que están viendo y éste va y les avisa a su hermano y su abuelita Doña Magos (María Rojo) lo que acaban de ver, lo que confima que Olga es una malvada de lo peor y que no quiere al pequeño Benja. Ahí mismo, frente a todos, Juan Gabriel jura que le va a pagar todas una a una; y por fin se le cae la venda de los ojos.

Entre tanto, Olga nunca llega a la iglesia porque el chofer de la limusina es uno de los amigos del Sinba (Said P) que ha muerto tras el balazo que le tiró Adrián Cantú para que no siguiera hablando; por lo que se quieren vengar de él y para limpiar su memoria, la llevan a un bosque y entre los tres abusan de ella.

Por otro lado, Chente le confiesa a Natalia que no se casó con Olga y que ahora por fin pueden ser felices uniendo sus vidas para siempre.

Sólo queda esta semana a la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" y si quieres saber cuál será el desenlace, no te pierdas los últimos capítulos de martes a viernes y el gran final el próximo domingo 13 de marzo a las 8:30 pm en un final de 2 horas y media, por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!