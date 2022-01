Tras divorcio, Sergio corre a Alicia de su casa en Si Nos Dejan

Tras el inevitable divorcio después de treinta años de casados, debido a la infidelidad de más de tres años de Sergio Carranza hacia Alicia Montiel fue descubierta, éste corre a Alicia de su casa, luego de no soportar su historia de amor con Martín Guerra en la telenovela "Si Nos Dejan".

Las cosas han llegado a su límite y la guerra ha sido declarada a Alicia por parte del periodista Sergio Carranza con quien ha vivido más de tres décadas unido en matrimonio. Y es que, luego de que saliera a la luz su romance con Julieta Lugo (Scarlet Gruber) -una periodista y compañera de trabajo- Sergio se ha visto envuelto en una guerra sin cuartel, en la que se ha llevado con él a Alicia, la madre de sus tres hijos.

Pero no conforme con su derrota al saberse que ya no tienen ningún vínculo que lo una a Alicia -a excepción de su tres hijos Gonzalo, Yuri y Miranda (Carlos Said, Isabel Burr e Isidora Vives), Sergio ha preparado su estocada maestra contra Alicia, que ha sido correrla de su casa.

Lee también: Alicia y Martín están pagando muy caro su amor en Si Nos Dejan

Una casa que construyeron juntos luego de casarse, en la que formaron a una familia (que se creía perfecta), por lo que tras terminar su relación con Martín Guerra, ésta le restriega que la casa no sólo la construyó con su dinero, además le pregunta que si ya se le olvidó que es gracias a ella que él tiene la carrera de periodista.

Pero cegado por los celos y el coraje de no poder formar parte de esa casa que tanto le costó construir, el comunicador que ha ganado el Premio Nacional de Periodismo, está empecinado en quitarle la casa luego de quitarle la custodia de Miranda.

Lee también: Alicia renuncia al amor de Martín tras sentirse derrotada en Si Nos Dejan

No obstante, Alicia está tranquila porque su abogado le ha dicho que por derecho le corresponde la mitad de todos los bienes materiales y que la custodia de Miranda (que es menor de edad) se la quitaría sólo si se comprobara que bajo el cuidado y supervisión de Alicia, la menor tiene problemas de comportamiento.

Sin embargo, ésta podría ser la pérdida de sus esperanzas debido a que desde hace algunas semanas, Miranda fue acusada por una compañera -su enemiga número uno- de su escuela que le metió drogas a su mochila, por lo que nuevamente fue a parar a la dirección de la preparatoria y el asunto llegó a oídos de sus padres Sergio y Alicia, pudiendo solucionar -con sobornos- que el incidente no llegara a la policía.

Pero el hecho no ha quedado ahí, pues ante la guerra que se ha armado entre Sergio y Alicia, Miranda ha tenido un comportamiento raro, equivocado y hasta que deja mucho que desear, pues su abuela Doña Eva (Susana Dosamantes) la ha encontrado en su recámara buscando un medicamento que sirve para dormir, por lo que les ha dicho a su hija y a quien todavía considera su yerno, lo sucedido.

Lo que daría la pauta a Sergio para acusar a Alicia del descuido de Miranda y con la ayuda de Doña Eva, podría comprobar que la menor no está en su mejor momento y está corriendo peligro al lado de su madre, por lo que incluso podría quitarle la custodia de Miranda y así poderle quitar también la parte de la casa y de todos los bienes materiales que juntos han construido.

"Si Nos Dejan", está llegando a su punto más interesante de lo que pasa en la familia Carranza Montiel en la producción de Carlos Bardasano para Televisa, y para seguir viendo más, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en