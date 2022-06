Tras dividir opiniones del público, Eva Cedeño revela si está lista para ser villana en Tú o Nadie

Tras darse a conocer que la telenovela "Tú o Nadie" será el próximo proyecto de la actriz Eva Cedeño y que tras el anuncio de su personaje como villana ha levantado fuertes críticas que han dividido las opiniones del público conocedor, la sonorense (de Sonora, México), revela si está lista para darle vida a una villana.

Y es que el cuestionamiento viene de ver que Eva Cedeño viene de participar en tres telenovelas al hilo como protagonista de la historia; "Te Doy la Vida" (2020) en la que compartió créditos con José Ron, Jorge Salinas y el pequeño actor Leonardo Herrera, posteriormente en "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021), haciendo pareja con Mane de la Parra y la actuación estelar de la primera actriz Diana Bracho.

Y por último y la producción que todavía sigue al aire en la pantalla chica de Televisa y que su desenlace será el próximo domingo 12 de junio, "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022), en la que comparte créditos con Andrés Palacios y Gabriel Soto.

Villana luego de tres protagónicos

Aunque su presencia en la pantalla chica en los últimos tres años, se ha quedado tatuada por su tres personajes protagónicos, Eva Cedeño inició su carrera artística con personajes pequeños y luego reforzó su gusto en la actuación dando vida a una tercia de villanas.

Pues su recorrido por los melodramas, le ha dejado la experiencia de hacerle la vida de cuadritos a la parte protagónica desde el 2015 con personajes como Odette Córdoba en "A que no me dejas", en el rol de Cristina Rivadeneira Montero en "El Vuelo de la Victoria" (2017), como Leticia Jara en "Por Amar sin Ley" (2018) de Televisa y hasta brincó a actuar junto con Marjorie de Sousa, Jorge Salinas y Lorena Herrera en la telenovela "Un Poquito Tuyo" (2019), producida para Imagen Televisión.

Y en una entrevista de la revista TVyNovelas, Eva Cedeño contó cuál es su postura y experiencia con los personajes de villana; así lo dijo, dejando claro que o tiene el menor problema interpretando a las malas del cuento:

"Comencé la carrera haciendo villanas, mis primeros personajes pequeños en la televisión fueron de mala y los disfruté muchísimo. Por supuesto que quiero y puedo hacer una gran villana, tengo esa fuerza dentro.

En cuanto al tema de dejar descansar su imagen en la televisión, la actriz dijo que no descansará y seguirá cada vez que lleguen proyectos nuevos a su vida:

"Yo puedo darme un descanso un fin de semana, tres días o una semana, pero me encanta estar siempre activa. El trabajo siempre será una bendición y llega en el momento justo y oportuno, entonces, si llega una propuesta de inmediato que me guste y me satisfaga, la aceptaré con todo el cariño del mundo".

Por último la sonorense dijo que ser villana no es su único proyecto en puerta, pues en sus planes también está hacer teatro, pues ahí es donde se forjan los verdaderos actores, dijo:

"Me gustaría hacer teatro, es un pendiente en mi vida; considero que los grandes actores se forman en las tablas, y quiero ser parte de esos grandes actores, por eso anhelo que llegue a mi vida una buena obra de teatro".

