Tras destapar elenco completo, La Madrastra ya tiene fecha de estreno

Tras darse a conocer la mayor parte del elenco hasta ahora confirmado para el remake de "La Madrastra", protagonizada por Aracely Arámbula y Andrés Palacios, la nueva versión que en 2005 fuera estelarizada por Victoria Ruffo y César Évora, bajo la producción de Salvador Mejía para Televisa, ¡ya tiene fecha de estreno!

Los primeros actores revelados después de darse a conocer que Aracely Arámbula y Andrés Palacios encabezan la nueva versión de "La Madrastra" (2022), fueron Marisol del Olmo y Adrián Di Monti, quienes serán parte de los roles antagónicos de la nueva producción de Carmen Armendáriz.

Aunque Cecilia Gabriela, quien en 2005 hizo el papel de Daniela, este año -17 años después- se integra de nuevo a la historia pero con un elenco diferente y dará vida a Emilia. Gabriel Soto, quien viene de protagonizar "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022) es una de las sorpresas del nuevo reparto, todo parece indicar que tendrá una participación especial.

Lee también: Aracely Arámbula y Andrés Palacios defienden su versión de La Madrastra

Martha Julia, quien justamente terminó las grabaciones de la segunda temporada de "Corona de Lágrimas", Juan Carlos Barreto a quien todavía se le puede ver en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022), la actriz de origen griego Denia Agalianou que hará el personaje que en 2005, hizo la propia Martha Julia: Paula (antes Ana Rosa).

Y entre el reparto juvenil, se enlista al actor juvenil David Caro Levy que viene de terminar la serie "Mariachis" (2022) de HBO Max, Julia Urbini volverá a los melodramas luego de protagonizar junto a Daniela Romo, Claudia Álvarez y Valentina Buzzurro, la segunda telenovela al hilo de la franquicia "Vencer" de Rosy Ocampo "Vencer el Desamor" (2020). Y después de interpretar a un villano cómico de nombre Diego Miranda, en "S.O.S. Me Estoy Enamorando" (2021-2022), el argentino Juan Martín Jáuregui, se suma al remake de "La Madrastra".

Lee también: Luciendo cuerpazo frente al espejo, Angelique Boyer le da batalla a Aracely Arámbula en lencería

La joven actriz Ana Tena, que tras figurar como parte de la dinastía Fernández en la bioserie del cantante Vicente Fernández, "El Último Rey, El Hijo del Pueblo" (2022), recién finalizada, también está confirmada para esta nueva versión.

Por su parte, el actor Marco Treviño, quien tuvo una participación especial como padre de Livia Brito en "La Mujer de Nadie" (2022), ahora también se une al elenco de esta producción de Carmen Armendáriz como parte de la plataforma ViX y de la futura programación del Canal de las Estrellas de Televisa que ha hecho mancuerna con Univisión.

Montserrat Marañón es otra de las actrices que figuran en este nuevo elenco. La actriz de 48 años, viene de hacer "La Mexicana y el Güero" (2020-2021) como 'la Chabela', así como de la telenovela "S.O.S. Me Estoy Enamorando (2021) y la serie cómica de "ALBERTANO Contra los Mostros (2022) como Doña Catita.

El primer actor José Elías Moreno, quien compartió créditos con Gabriel Soto en "Amor Dividido Entre Dos Mundos", será el encargado de manejar las finanzas de los Lombardo (familia de Andrés Palacios).

Y de acuerdo al canal de YouTube de ADJORI, la telenovela de Carmen Armendáriz, se va a estrenar el próximo lunes 15 de agosto en sustitución de la recién estrenada telenovela "Mujer de Nadie" de Giselle González que es protagonizada por Livia Brito y Marcus Ornellas; es decir, en el horario estelar de las 9:30 pm, a través del Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!