Tras despreciarla, Mariana sorprende a todos con su belleza en Los Ricos También Lloran

Tras sentirse despreciada por todos los Salvatierra, Mariana Villarreal (Claudia Martín) sorprende a todos con su belleza en la telenovela "Los Ricos También Lloran". Además, la rivalidad entre ella y Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) empieza a hacerse más evidente y los problemas podrían empezar.

Desde que Mariana fue contratada para presidencia de las empresas Salvatierra y es la protegida de Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), todos la desprecian y hasta han llegado a pensar que es o querida del mero, mero, o una hija regada que tuvo hace tiempo y que ha encontrado y ahora la quiere poner por encima de todos.

Pero hasta el momento, no es así; pues lo único que hizo Mariana para estar en ese lugar, fue salvarle la vida al dueño de la empresa y en agradecimiento, pues no ha hecho más que darle todo lo que para él no tiene precio en comparación lo más preciado que es su vida y su salud.

El primer "encontronazo" ya se dio entre Mariana Villarreal y Soraya Montenegro luego de que ésta la vio comer en presidencia y le llamó la atención, pero Mariana la puso en su lugar con la razón por delante -un argumento muy válido-, dejando callada hasta a Elena Suárez (Azela Robinson).

Éstas dos planean el evento perfecto para que Soraya pueda anunciar su compromiso con Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), pero cuál es su sorpresa, que mientras ella está pensando en formalizar su relación, éste ya ha quedado prendado de la belleza de Mariana y prácticamente rechazará su propuesta.

Por otro lado, Patricia Luna Castillo (Michelle Jurado), quien es una de las ejecutivas más eficientes de presidencia, le sugiere a Don Alberto, cambiarle la imagen a Mariana, pues si va a trabajar ahí, no debería ir tan en fachas. Su jefe acepta la sugerencia y por ello manda a Mariana a comprarse ropa con el chofer. Santiago (Diego Klein) y Luis Alberto se ofrecen llevarla pero Don Alberto le dice que la mandará con el chofer.

En su afán de ayudarla, Luis Alberto le quita el lugar al mismo y se viste de negro y pone la gorra. En el camino, Mariana trata de entablar una plática con él y le da sus puntos de vista en cuanto a cómo viven los ricos, aunque se lleven de la patada. Incluso, comenta que no entiende por qué se fijan tanto en la ropa y la imagen de las personas, y aunque sabe que su amiga Britny Chantal (Lorena Graniewicz) tiene mucha ropa que ella le podría prestar, se mofa al pensar que es pura ropa bien exótica y que si en la empresa no la "tragan", si la vieran llegar con esa ropa, menos.

Luis Alberto va escuchando todo pero no le ha revelado su identidad; ella le pregunta que por qué no le contesta, incluso le cuestiona sobre si le prohibieron hablarle, pero él contesta; "Los choferes no debemos distraernos; y hoy, yo voy a ser tu chofer".

Mientras que por otro lado, Soraya checaba cada detalle del evento para que quedara perfecto, y no dejaba de llamarle por teléfono a su amado Luis Alberto; pero además de que éste andaba encantado de compañía de Mariana, se le descargó su celular y no había manera de localizarlo.

De repente Luis Alberto y Mariana pasan por una prestigiada boutique y éste le sugiere que se mida un vestido de fiesta que ha visto y ella accede. Cuando Sale del vestidor, Luis Alberto se queda con la boca abierta de ver su cambio y la señorita le lleva unas zapatillas para complementar el ajuar. También le hacen una prueba de maquillaje, por lo que Mariana ha quedado lista para un evento como el que organizaron Soraya y Elena.

Los medios de comunicación ya se han dado cita en el lugar y cuando menos se lo esperan, llega Luis Alberto del brazo de tan hermosa compañía como es Mariana. Soraya por supuesto, se queda con la boca abierta, pues ahora cree entender la razón del por qué nunca le contestó sus llamadas.

