Tras descubrir que Sara espera bebé, Pedro y Julieta planean deshacerse de él en La Herencia

Pese a que la malvada de Julieta Millán (Paulina Matos) ha hecho todo por metérsele hasta por los ojos a Juan del Monte (Matías Novoa), no ha logrado que él termine de poner los ojos en ella y le dé su amor abiertamente como lo hace con Sara del Monte (Michelle Renaud) y después de tantos pleitos y discusiones entre los hermanos y sus parejas, ahora Sara está esperando un bebé, del que la propia Julieta y Pedro del Monte (Daniel Elbittar), buscan deshacerse. en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor".

Esto, luego de que tras verse presionado por Julieta para casarse con ella, Juan corre a los brazos de Sara y tras una noche de pasión, ella queda embarazada, mientas que Julieta le hace creer que ha perdido a su hijo, cuando nunca ha estado embarazada.

Ahora, el plan que tiene en complicidad con Pedro, quien es un hombre de doble cara, debido a que está enamorado de Sara y quiere conquistarla, así como porque en realidad le tiene mucha envidia a Juan, su hermano mayor, Julieta podría hacer realidad su plan malévolo de deshacerse del fruto del amor entre Sara (su principal rival de amores) y Juan, su forzado esposo.

Lee también: Tras protagónico de La Herencia, Michelle Renaud brilla en dos nuevas cintas

Su plan malévolo

Sin embargo, nadie sabía que Sara está esperando un hijo y en la Hacienda Santa Catalina, Julieta le confiesa a Pedro que Sara está próxima a dar a luz. Su sorpresa es que Pedro ya lo sabía y le advierte que tienen que hacer algo al respecto porque si Juan se entera, se va a divorciar inmediatamente de ella y va a querer formar una familia junto a Sara del Monte Portillo y su hijo. Pero Julieta se resiste y asegura que no lo permitirá.

"Esa maldita y su engendro no van a arruinar mi matrimonio y mucho menos le van a quitar una familia a mi hijo" (dijo Julieta, a pesar de que sabe que no está embarazada). "Pues tenemos que actuar de inmediato porque una barriga no se puede ocultar por mucho tiempo; Juan se va a dar cuenta de un momento a otro", replica Pedro del Monte Arango.

Lee también: Daniel Elbittar sufre accidente en grabaciones de La Herencia y es operado

Pero el odio que ambos tienen tanto como por Sara (en el caso de Julieta) como por Juan y su poder (en el caso de Pedro), los ha llevado a pensar en deshacerse de ese bebé, aunque Julieta no está conforme con que sólo el bebé muera, sino también quiere ver sin vida a Sara, su pero enemiga.

Aunque sus deseos no podrán cristalizarse, pues Pedro le ha advertido que a ella no la va a tocar, y encima le dice que si quiere a Juan libre, tendrá que apoyarlo o se queda sin concretar su plan.

Para saber qué pasará en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor", no te la pierdas de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en