Tras delicada salud de Carmen Salinas, María Rojo la sustituirá en Mi Fortuna es Amarte

Tras el delicado estado de salud que presenta la actriz Carmen Salinas, luego de su inmediata hospitalización para ser atendida, el productor Nicandro Díaz ha hecho algunos cambios en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", la que pertenecía la primera actriz, por lo que ya tiene su reemplazo; se trata de la primera actriz María Rojo.

Hace algunos días, el mismo Nicandro había informado a los medios que ya tienen buena parte de la telenovela grabada, tanto como para que puedan estar sin presiones hasta mediados del mes de diciembre; y en cuanto al personaje de la abuelita 'Magos' que interpreta Carmen Salinas, había dicho que no haría cambios por respeto la actriz.

No obstante, la familia de Carmen Salinas ha emitido un comunicado este viernes, en el que se explica que por razones de salud, es prácticamente imposible que la histrionisa de 82 años vuelva al terreno laboral por lo pronto, por lo que con este antecedente, el productor de Televisa se ha visto en la necesidad de buscar a otra actriz que pueda ocupar el lugar que dejará vacío la también empresaria.

"AL PÚBLICO EN GENERAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. A través de este medio, informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Crmen Salinas, en el caso de que recuperara el conocimiento tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener un actividad laboral a corto plazo. Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos.

Seguimos orando por su pronta recuperación y agradecemos todas las muestras de cariño hacia nuestra familia. Atentamente Familia Salinas Lozano", se lee el comunicado que la familia de Carmen Salinas ha emitido la tarde de este viernes a través de la cuenta oficial de Instagram de la actriz.

No obstante, ha sido el propio Nicandro Díaz González, productor de "Mi Fortuna es Amarte", quien ha hecho oficial la participación de la actriz Elena Rojo en la misma telenovela; mismo que se lee:

"María Rojo se integra a Mi fortuna es amarte. Interpretará el personaje de Margarita Domínguez Negrete 'Magos'... La producción de Mi fortuna es amarte informó hoy que la primera actriz María Rojo sustituirá temporalmente a Doña Carmen Salinas, para dar continuidad al personaje de Margarita Domínguez Negrete Magos. Esto, toda vez que la producción está al aire y que requiere seguir avanzando en sus grabaciones.

El productor Nicandro Díaz destacó 'que toda la producción de Mi fortuna es amarte, espera la pronta recuperación de doña Carmen Salinas y se mantiene pendiente de su evolución y cercana la familia de la actriz'. Explicó que, dado el equipo médico ha señalado que el proceso de recuperación será prolongado, lo que ha sido corroborado por la familia, se ha tomado la decisión de invitar a la actriz María Rojo, quien interpretará el personaje de Magos".

En un segunda parte del comunicado también se exponen los niveles de audiencia que ha tenido la telenovela protagonizada por Susana González y David Zepeda, así como la sinopsis de la historia:

Desde su estreno, Mi fortuna es amarte se ha mantenido como la telenovela de mayor audiencia en México, registrando un promedio de más de 7 millones de personas por episodio.

Mi fortuna es amarte narra la historia de Natalia (Susana González), una mujer que sufre la traición de su esposo y su mejor amiga -ambos escapan juntos el día de su vigésimo aniversario de bodas, dejándola en la pobreza-, y Chente (David Zepeda), un hombre de barrio que sufre un trágico evento. La vid de Natalia y Chente está marcada por las desgracias, pero sus vidas dan un giro inesperado y sus mundos terminarán entrelazándose. Juntos descubrirán que, en la peor desventura, puede surgir el amor.

Mi fortuna es amarte se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas por Las Estrellas", fin del comunicado.

