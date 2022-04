Tras definirse las protagonistas, Angelique Boyer tendrá participación en Vencer la Ausencia

Tras definirse las cuatro protagonistas de la telenovela "Vencer la Ausencia", ha salido a la luz que la actriz Angelique Boyer tendrá actuación en el melodrama de Rosy Ocampo, aunque sólo será una participación especial.

Pues tal y como lo hicieron en su momento Paulina Goto de "Vencer el Miedo" (2020) como pionera de la franquicia "Vencer" y Claudia Álvarez de "Vencer el Desamor" (2020), ahora Angelique Boyer de "Vencer el Pasado" (2021), actuará en el primer capítulo de "Vencer la Ausencia" este 2022.

La noticia fue revelada en la cuenta de Instagram @noveleandomex del periodista Chema Cortés, en la que detalló: "Como era de esperarse, Angelique Boyer tendrá una participación especial en el primer capítulo de #VencerLaAusencia. Tal como en su momento lo hicieron Paulina Goto, de #VencerElMiedo, en #VencerElDesamor y Claudia Álvarez en #VencerElPasado".

Es decir, Angelique Boyer, quien en "Vencer el Pasado" dio vida a la Bióloga Molecular Renata Sánchez Vidal, una de las protagonistas junto a Erika Buenfil, Arantza Ruíz y Ana Paula Martínez, ahora pasará la estafeta a las nuevas cuatro protagonistas de "Vencer la Ausencia" que ya han sido definidas bajo las participaciones de Alejandra Barros, Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz y María Perroni Garza en el cuarto proyecto de la franquicia "Vencer" producido por su líder Rosy Ocampo para Televisa Univisión.

Por otro lado, se sabe que el estreno de este nuevo melodrama del #UniversoVencer, será el próximo 18 de julio, en el horario estelar de las 8:30 pm, mismo horario que han ocupado sus anteriores telenovelas de la saga, por el Canal de las Estrellas.

Los detalles sobre la participación de la novia de Sebastián Rulli, aún se desconocen; pues incluso, ahorita está de vacaciones en España junto al histrión y el hijo que tuvo con la también actriz argentina Cecilia Galliano. Por lo que a su llegada a México, se tendrá que reincorporar a las grabaciones de "Vencer la Ausencia".

Por otro lado, entre las confusiones que creó la repentina salida de Biby Gaytán cuando todavía no había sido confirmada su participación por Rosy Ocampo, se concentraron en cuanto a la participación de Mariana Garza, pues se pensó que ella iría en lugar de la esposa de Eduardo Capetillo.

Pero hoy ha quedado todo mucho más claro y las protagonistas ya han sido definidas y reveladas por el mismo portal telenovelero. "Finalmente así quedaría el cuarteto protagónico de la nueva telenovela #VencerLaAusencia: Alejandra Barros es Celeste, Ariadne Díaz es Julia, Mayrín Villanueva es Esther y María Perroni es Rayo".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!