Tras decir que no a 'El Güero' Castro, Adriana Louvier podría ser protagónico de Vencer la Ausencia

Antes de que "Vencer el Pasado" llegara a su fin a principios de noviembre de este 2021, la productora Rosy Ocampo anunció oficialmente a través de la transmisión de la telenovela que "Vencer la Ausencia" sería la cuarta producción de la saga. Y ya se vislumbran algunos nombres de actrices que podrían ocupar uno o más protagónicos de la historia y tras haber dicho que no a 'El Güero' Castro para hacer "Corona de Lágrimas 2", Adriana Louvier podría ocupar uno de los roles principales de la nueva producción.

Dentro de los primeros días de noviembre, se supo que una fila de estrellas desfilaron por los foros de televisión para hacer casting en el próximo proyecto de Rosy Ocampo; entre ellas Adriana Louvier, quien tras haber dicho que no podía participar de lleno en "Corona de Lágrimas 2" y que posiblemente haría una participación especial como Olga Ancira (la villana de la historia) debido a otros compromisos de trabajo que ya tenía, tal vez se pueda ver de nuevo en la pantalla chica de Televisa en 2022.

Y ante el escándalo generado hace algunas semanas por Maite Perroni, tras llegar a la vida de Andrés Tovar quien fuera pareja de la también actriz Claudia Martín, podría volver a los melodramas luego de su participación en su último melodrama "Papá a toda madre" (2017-2018) dando vida a Renée Sánchez Moreno.

Por su parte, otra de las famosas que también podría marcar su regreso a las novelas de la televisora de San Ángel, es Ana Brenda Contreras, quien justamente participó conduciendo la gala número 22 de los Latin Grammy junto su compatriota Carlos Rivera y la colombiana Roselyn Sánchez.

La última participación de Ana Brenda Contreras fue en "Por Amar Sin Ley" (2018-2019) dando vida a Alejandra Ponce Ruiz y posteriormente en la serie "Dynasty" en los mismos años como Cristal Jennings. En tanto y durante la pandemia, la actriz no ha podido concretar algunos proyectos como "Pálpito" una serie colombiana de Netflix debido al Covid-19.

La información proporcionada sobre la posibilidad de que algunas de estas tres estrellas regrese a la pantalla chica de Televisa en el cuarto proyecto de Rosy Ocampo de la franquicia "Vencer", fue por parte de el sitio telenovelero de Instagram @elnovelero, cuya descripción de su publicación se lee:

"¡CANDIDATAS PARA SER LA PROTAGONISTA! #AdrianaLouvier, #MaitePerroni y #AnaBrendaContreras se encuentran disputando el papel protagónico de '#VencerlaAusencia' que prepara Rosy Ocampo para 2022.

¿Quién de ellas te gustaría que protagonizara esta cuarta entrega?".

Y tras ello, el fandom de las telenovelas en México, han empezado a pronunciarse sobre la posible participación de esta tercia de famosas entre las que destacan algunas diferencias de opinión: "Maite me gusta más en Netflix, en novelas muy sobreactuada" o "Adriana o Ana Brenda. Maite sinceramente me aburre".

En tanto, habrá que esperar a que se la propia Rosy Ocampo quien poco a poco vaya destapando a los personajes de "Vencer la Ausencia".

