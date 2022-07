Tras decir 'no' a Corona de Lágrimas 2, Adriana Louvier habla de su villana en La Mujer del Diablo

Luego de rechazar la propuesta de José Alberto 'El Güero' Castro para seguir interpretando a Olga Alcira en "Corona de Lágrimas 2" debido a que ya tenía otros proyectos en puerta, la actriz Adriana Louvier contó un poco de su personaje de villana en "La Mujer del Diablo".

Fue en el marco de la presentación de las nuevas producciones de Televisa Univisión para la plataforma ViX+ que se estrenará e 21 de julio con dos nuevas propuestas como son "María Félix, La Doña" y "La Mujer del Diablo", que Adriana Louvier contó algunos detalles de la historia producida por Carlos Bardasano que es idea original de Leonardo Padrón y dejó ver su satisfacción por este nuevo proyecto.

"Les voy a platicar de mi personaje, se llama Soledad, es una mujer dura, bastante fría, muy inteligente; le gusta leer la mente de la gente que la rodea, le gusta jugar con eso, vive su maternidad desde un lugar bastante peculiar, es mamá del personaje de Azul Guaita y es también la hija del personaje de Cristo Beltrán [José Ron] y pues es una antagonista dentro de la historia que también en algunos momentos es víctima".

Por otro lado, Adriana Louvier cuenta lo fantástico de la historia, pues dejó ver que hay una buena fluidez y que en este escenario, todos los personajes podrán desenvolverse entre el bien y el mal:

"Creo que este proyecto juega muy bien, creo que una de las principales bondades del proyecto es que juega muy bien como en esta ola -todos los personajes- entre el bien y el mal, unos más luminosos, otros más retorcidos que otros pero todos tienen sus secretos".

Nada es casualidad, y el hecho de literalmente decirle "no" al 'Güero Castro' para continuar con su villana en "Corona de Lágrimas", implicó para Adriana Louvier tener otros proyectos en puerta, de los que ya han habido tres estrenos en plataformas digitales de streaming, debido a la pandemia.

"Tuve tres estrenos de películas que obviamente, ahora con la pandemia, se fueron también directo a plataformas, y la dinámica de la promoción también fue muy distinta. Ahora por fortuna ya podemos estar aquí presentes todos y muy contenta de estar como en un proyecto que es pionero en esta nueva plataforma.

Por otro lado, Adriana Louvier aseguró que sí hay más proyectos que trabajará con ViX+, pero su participación en "Mujeres Asesinas 4", no va a ser posible debido a otros compromisos laborales, pero espera que para la quinta temporada ya pueda estar.

La actriz de 41 años, reveló que también hará una película para la plataforma de streaming, de la que no dio detalle.

La histrionisa con 22 años de experiencia en cine, teatro y televisión, apuesta por las producciones chilenas y el mercado español y no descarta de repente mudarse de país para ir a grabar una serie -por ejemplo- en La Madre Patria o en todo caso, conquistar el mercado latinoamericano, yéndose a grabar por un tiempo a países como Chile.

