Tras decir la verdad sobre Luis Alberto, Sandra es eliminada en Los Ricos También Lloran

Mientras Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) organiza la celebración para anunciar pública y oficialmente ante la prensa, su compromiso con Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), Sandra Puente (María Fernanda García) es eliminada en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Y en plena celebración de Soraya, Luis Alberto está fuera de la Ciudad de México; pues ha acompañado a Mariana Villarreal (Claudia Martín) quien además es su verdadero amor, a buscar a Sandra, para que les entregue la foto en la que aparece el tipo que le hizo falsas promesas a Pedro Villarreal (Arturo Carmona) tras comprarle su fábrica de salsas "La Niña Bonita".

Pero cuál es su sorpresa, que al llegar a su casa en Toluca, Edo. de México, ambos se encuentran con una ambulancia y la policía afuera del inmueble y lo primero que ven es que Sandra ha sido asesinada... eliminada del mapa y fuera de "la jugada".

Lee también: Mariana pide perdón a Luis Alberto y quiere intentarlo de nuevo en Los Ricos También Lloran

Pero antes, Mariana va a buscar a Luis Alberto para pedirle perdón, sugerirle que intenten de nuevo su relación y que juntos descubran quién es el hombre que le pagó a Sandra para que contara esa falsa historia sobre él. Pero cuando llaman, nadie contesta, pues Víctor Millán (Arturo Barba) estaba destruyendo el chip del teléfono en ese momento.

Y es que, tras revelar la verdad a Mariana y en el momento en que buscaba sus documentos personales para irse al extranjero, Sandra se encontró una foto del tipo que hizo la negociación con Pedro Villarreal y de inmediato llamó a Mariana para contárselo; ella le pidió que le enviara la foto por mensaje pero Sandra le pidió que mejor fuera por la foto y de paso la ayudara a escapar de México.

Lee también: Maribel Guardia arranca suspiros desde el sofá, luciendo piernazas con chiqui vestido

El hombre que aparece en la foto junto a los empleados y el dueño de la fábrica de salsas "La Niña Bonita", es León Alfaro (Víctor González), quien desde muchos años antes está buscando la forma de perjudicar a los Salvatierra por no ser uno de ellos y por sentirse desplazado del amor de Daniela Montesinos (Alejandra Barros).

Ella es la mujer por la que siempre ha estado obsesionado y que él mismo le presentó a Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) -que ahora es su esposa después de haber sido una simple empleada en empresas Salvatierra-; y mientras lo descubren, seguirá haciendo de las suyas.

Obvio, él no se mancharía las manos por nadie, pero sí tiene gente que le ayuda a cristalizar sus planes; y aunque no se vio en las escenas, lo más seguro es que Víctor o cualquier maleante comandado por éste, haya apuñalado a Sandra, según lo indicaron los peritos judiciales.

En tanto, Mariana le pide perdón a Luis Alberto y le pide que lo vuelvan a intentar, pues es evidente que no pueden vivir uno sin el otro; pero ambos tienen miedo de enfrentarse a la malvada Soraya Montenegro, pues todavía no saben de lo que es capaz.

Por su parte, Soraya empieza a desesperarse en su fiesta de compromiso fallida porque Luis Alberto no aparece por ningún lado. Pero León le dice que conserve la calma, y que como siempre haga creer que todo está bajo control.

¿Lograrán retomar su relación Luis Alberto y Mariana luego de descubrir lo que realmente ha pasado con aquella historia absurda sobre el pasado de él? Para descubrirlo, no te pierdas "Los Ricos También Lloran" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!