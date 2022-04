Tras debutar en Vencer el Pasado, Karina Kleiman sigue brillando en redes sociales

Luego de darse a conocer en la telenovela "Vencer el Pasado" en 2021 con un personaje clave dentro de la historia como asistente de presidencia de Lisandro Mascaró (Leonardo Daniel), la actriz Karina Kleiman sigue brillando en redes sociales.

Pues luego de su debut, encarnando a Teresa, en los melodramas de Televisa y de egresar de la generación número 33 del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), la guapa actriz se mantiene vigente en sus cuentas de Instagram y Facebook.

Y es que, pese a que ha egresado del CEA, Karina Kleiman ha hecho notar su presencia en el medio artístico, gracias a sus participación en Miss México en 2017, cuando tenía la edad de 23 años, como una de las mujeres más bellas de México de su generación.

Pese a que se ha dado a conocer en el rubro de las telenovelas, la ahora actriz es originaria de Villa de Álvarez, Colima y fue considerada como la digna representante de su estado con el título de Mexicana Universal Colima, cuando se disputaba la corona como la mujer más bella de México.

En su perfil de Instagram en el que tiene mucha actividad, se puede leer que también es Licenciada en Criminología y ha dejado ver que la belleza física no es lo único que cuenta de una mujer, pues ha dicho que la fuerza, es la nueva belleza que una mujer puede tener.

Hace un poco menos de un año que karina Kleinman fue presentada de forma oficial junto con su colega Arena Ibarra por la productora Rosy Ocampo como parte del elenco de la telenovela "Vencer el Pasado" y aunque no se le ha visto actuar de nuevo en otro melodrama -por lo cercano del proyecto pasado-, Karina Kleinman podría perfilarse para obtener un próximo personaje dentro de los melodramas.

Mientras tanto, la colimense sigue disfrutando de la aceptación que tiene en Instagram, con más de 24 mil 200 seguidores y un total de 685 publicaciones, acaparando los reflectores para lucir impecable.

Pues Karina demuestra su actividad con fotografías y vídeos en los que destacan su exquisita figura y su impecable personalidad, así mismo, muestra sus viajes y parte de su vida diaria.

Su personaje en la tercera telenovela del #UniversoVencer, fue clave debido a que era la asistente de Dirección de los laboratorios Biogenelab que presidía el Ing. Lisandro Mascaró (Leonardo Daniel), pero ella era fiel a su ética y nunca reveló nada; lo que sí es cierto, es que se enteraba de los secretos más oscuros del ingeniero, así como de una que otra anomalía de la empresa.

Incluso, su relación con Angelique Boyer que daba vida a la bióloga molecular Renata Sánchez Vidal, era muy estrecha ya que era quien le avisaba a Renata, cuando podía y no hablar con el ingeniero, quien terminó siendo el papá de ella.

