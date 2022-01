Tras ciertas suposiciones de algunos medios mexicanos de que el recordado actor de telenovelas Rafael Rojas es un indigente que anda todo sucio y desaliñado, él mismo cuenta su verdad tras reaparecer en un programa de Televisa, en el que por cierto, agradeció a la reconocida paisana Maribel Guardia, por hablar bien de él.

Mucho se ha especulado que el retirado actor de telenovelas se ha convertido en un indigente tras retirarse de los melodramas, pero no es así; pues desde que se retiró -hace varios años de la actuación-, "tuvo la capacidad de cambiar", según contó en un vídeo.

Y es que, a sus 60 años de edad, el actor que en realidad es de origen costarricense -al igual que Maribel Guardia- y famoso por sus actuaciones de los 90's como "Quinceañera", "Baila Conmigo", "Amor en Silencio" y "Teresa" junto a Salma Hayek, sigue dando de qué hablar a sus haters.

Lee también: Así es la relación de Adela Noriega y Ernesto Laguardia a 30 años de Quinceañera

Pues recientemente se filtraron algunas imágenes a través de redes sociales, que lo dejan ver literalmente con un indigente que pide ayuda en la calle, y que limpia parabrisas de los carros; pues la revista TvNotas publicó una foto de una persona que encontraron en la Ciudad de México, tras escuchar de unos vecinos de dicho sector de la ciudad, que ese hombre era el retirado actor.

Y justo por esa situación, Rafael Rojas dio la cara a través de una entrevista para Univisión que compartió el programa "Hoy" recientemente en el Canal de las Estrellas de Televisa. Pues muy tranquilo, el recordado actor dijo que había dedicado su vida a otra cosa que no es la actuación y que se encontraba mejor que nunca:

Lee también: Qué fue del actor Rafael Rojas; así lucía en la telenovela Amor en Silencio

"Quiero agradecer a mi doblemente paisana Maribel Guardia -porque los dos somos costarricenses de nacimiento y mexicanos por decisión-, por el tiempo que se ha tomado para el apoyo en esta difamación que ha salido en mi contra... Muy linda, la quiero mucho, la admiro mucho, es una reina verdadera".

"Quiero decirles que estoy muy bien, muy contento por el apoyo que se me ha dado... muy contento también porque salió esa nota, ahora sí que "les salió el tiro por la culata", porque "no hay mal que por bien no venga", porque es la prueba del tipo de basura que escribe esta gente".

"Del tipo de basura que disfrazan de verdad, del daño que hace con ella y a ellos no les importa... A mí no, yo ya estoy fuera de esta carrera, yo y estoy viviendo otra vida, tuve la capacidad de cambio, que bendito sea Dios tomé la decisión de hacer".

Por otro lado, sugirió al público en general, que buscaran contenido entretenido, agradable, positivo y con el que aprendieran, si es que buscan entretenerse en algo positivo y envió besos a todos. Y es que el actor tiene una vida tan privada y fuera de las cámaras y micrófonos, que hasta su cuenta de Instagram tiene privada.

Por otro lado, se sabe que su abuelo de dejó una herencia y le enseñó a trabajar la tierra, por lo que el ex actor de telenovelas, ha podido llevar una vida en paz y tranquila.

No obstante, la revista TvNotas, compartió a través de sus redes sociales, un par de fotos del "antes y después", viéndose muy diferente una a la otra; pues su real cabellera larga y canosa así como el aumento de peso, le ha cambiado totalmente su personalidad en relación a cómo figuraba en las telenovelas; aunque no por eso, quiere decir que Rafael Rojas sea un indigente y mucho menos de las calles de la Ciudad de México.

Síguenos en