Tras convertirse en madre Mariana, Soraya le provoca gran dolor en Los Ricos También Lloran

¡El día llegó! pero no todo es miel sobre hojuelas, pues tras convertirse en madre Mariana Villarreal (Claudia Martín), Soraya Montenegro le provoca un gran dolor y sufrimiento que marcarán su vida y la de Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) -su esposo-, en "Los Ricos También Lloran".

Todo empieza cuando después de dar a luz a ese bebé que esperaba con ansias, y tras algunos imprevistos con Luis Alberto, Soraya sigue manejando la vida de Mariana a su antojo. Ha pasado un mes del nacimiento de Betito y parece que ese gran acontecimiento empieza a unirlos como pareja, pero un hecho sin precedentes terminará con su felicidad.

Y es que, Soraya se viste de otra persona y tras vigilar a Mariana, le devuelve a su perrito 'Pulgoso' a quien no vio en meses, pues ésta lo tenía 'secuestrado', pero no habría felicidad más grande para Mariana que tener a sus dos amores juntos, su bebé y su mascota de toda la vida, junto a Luis Alberto, el amor de su vida.

Soraya paga para que desaparezcan al bebé de Mariana

¡Pero la maldad de Soraya Montenegro no tiene limites! tras devolverle a 'Pulgoso', le quita al bebé, arrebatándole con ello, media vida a Mariana, quien de inmediato moviliza a todo el mundo para empezar con la búsqueda de su bebé. Ella se desmaya en la calle y es llevada al hospital. El plan malévolo de Soraya fue pagar una fortuna a un tipo para que se encargara de ¡incendiar su casa con todo y el bebé de Mariana y Luis Alberto adentro!

Pero el corazón de este hombre no está tan perturbado; pues más bien, se acuerda de su compadre que le ha dicho que después de diez años de casados, no han podido ser padres y cada vez ve más triste a su mujer, pues su mayor deseo es convertirse en madre.

Luis Alberto le informa a Mariana que su bebé ha muerto

Por lo que, antes de quemar su casa, le quita la medallita de San Judas Tadeo que traía el menor y se lo lleva de ahí; se lo entrega a su compadre y le pide total discresión, pues sólo ellos dos deben saber que él le entregó el bebé -el heredero de los Salvatierra-, a él. La búsqueda termina cuando la policía le entrega la medalla del bebé a Luis Alberto, quien devastado le da la noticia a Mariana que el bebé ya está el cielo.

El dolor de Mariana no puede ser más grande por no tener a su bebé a su lado, pero la vida le jugará un revés a Soraya cuando vea que sus planes no han sido concretados del todo, pues ese delincuente con el que hizo tratos para que le ayudara a desaparecer al bebé de Mariana, la traicionó vilmente. Y mientras los Salvatierra lloran la supuesta muerte del heredero de la familia, Betito es adoptado por una nueva familia que lo llamará Tomás.

Elena consuela a Mariana por la pérdida de su bebé

En tanto, Elena Suárez (Azela Robinson) -su suegra-, habla con Mariana y ella le hace saber que no quiere reclamos por no haber cuidado bien de su bebé, pero cuál es su sorpresa que Elena le hace ver que le dará su apoyo incondicional tras haber consolado a su hijo y pedirle éste que por favor que quedara a vivir con ellos por una temporada, hasta que el duelo por haber perdido a su hijo, pase.

Ella, que ya pasó por el mismo dolor de perder a un hijo cuando era niño, le dice que la entiende muy bien, pues sabe que el dolor que le ha provocado ese gran vacío, apenas si la deja respirar, pero ella no dejará que Mariana se quede encerrada en su dolor, por lo que le dará las fuerzas necesarias para que aprenda a vivir con ese dolor y sea cada día más fuerte.

"Los Ricos También Lloran" ha entrado a su última etapa y cosas muy interesantes ocurrirán; para no perderte ningún detalle, no dejes de ver "Los Ricos También Lloran" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

