Tras confesar sus maldades, Soraya cae en su propia trampa en el final de Los Ricos También Lloran

Los últimos cinco capítulos de la recién finalizada telenovela "Los Ricos También Lloran", estuvieron cardíacos, pues Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo), no paraba de hacer maldades y puso a temblar al resto de los personajes del melodrama... pero, tras confesar todas y cada una de sus maldades, la villana cae en su propia trampa en el final de "Los Ricos También Lloran".

No fueron uno ni dos, sino varios los personajes que cayeron en las manos de Soraya Montenegro y se vieron obligados a obedecer órdenes del manipulador personaje. Pues desde la enfermera que trabajó para ella en la mansión Salvatierra, haciendo que drogaran a quien, cuando le convino la llamó tía y hasta mamá, Elena Suárez (Azela Robinson) hasta Jhony Domínguez Pérez (Álex Alcántara), un mecánico de autos clásicos que se las sabía de todas, todas, fueron a dar a la cárcel por obedecer órdenes de ésta, cuando le pedía el favorcito con una jugosa recompensa por delante.

Y esos fueron -entre comillas-, los menos afectados; pues mientras el hermano de Britny Chantal Domínguez Pérez (Lore Graniewicz) salió de prisión con la ayuda de su cuñado Santiago Hinojosa Montesinos (Diego Klein), la enfermera terminó degollada sin dejan rastro alguno de las evidencias, de las amigas que Soraya dejó en la cárcel.

Tras llevarse a algunos por delante, Soraya Montenegro cavó su propia tumba

Luego de terminar con la vida de Víctor Millán (Arturo Barba), con quien Soraya se alió desde que ella estaba en la cárcel y al que le debía su libertad después de pagar un castigo ce 18 años en la sombra, su hija Roberta (Estefi Merelles) quedó huérfana de padre y madre. Su mucama, Claudia, siempre estará con ella y su tío Uriel López (Rubén Sanz), la adoptó como su hija.

No sin antes, darse cuenta de que después de que les anunciaron a los Salvatierra que el emporio que lleva el mismo apellido ya no pertenecía a ellos porque Soraya compró la mayoría de las acciones, tras desplomarse en la Bolsa de Valores, Víctor quiso celebrar su éxito con una copa de vino, a la que puso veneno, y ésta no cayó en su trampa, pero tras hacerlo pensar que lo quería seducir con sus encantos y maldad, ésta le encajó un puñal por la espalda, dejándolo sin vida casi al instante, lo que por supuesto, causó un gran dolor a Roberta de apenas 16 años.

Y tras idear más maldades, un inesperado hecho unió a quien se suponía que sería 'la maldita lisiada' -Roberta- con Alberto Salvatierra Villarreal o Montenegro (antes, Tomás Verón Ortega), personaje interpretado por Andrés Baida, que chocaron en una calle por donde ambos circulaban; Albertito en moto y Roberta caminando; el hecho es que Soraya presenció toda la escena y esto le sirvió para poner en sus manos de nueva cuenta y bajo sus órdenes al chico, luego de que fue ella quien se lo robó a su hermanastra Mariana Villarreal (Claudia Martín), cuando era un bebé, destrozándole la vida a Mariana y a Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli).

Pues eso le bastó para hacerle firmar un poder con el que le sedía todas sus acciones de la Empresa Salvatierra, dejando sin palabras a sus padres. Incluso, éste se armó de valor y fue a reclamarle a Soraya que le devolviera la empresa a sus padres, pero ésta aprovechó su presencia en su casa para amagarlo y subirlo a su camioneta.

Soraya aprovecha que tiene en su poder a Mariana y Albertito y comienza su venganza

Y no sólo a él, pues su madre dio con él luego de que rastreó la ubicación del celular de Albertito y tras desmayarla con un golpe de la puerta de la cajuela del vehículo, la subió junto con su hijo y se los llevó a un lugar lejano, internado en el bosque. Ahí fue donde comenzó la última parte de su venganza, pues los hizo sufrir intentando acabar con ellos.

Lo que no tomó en cuenta es que el celular de Mariana cayó en el piso al momento de subirla a su camioneta, por lo que fue ubicado inmediatamente por el Comandante Eduardo Becerra (José Luis Franco) y así fue como se enteraron de que Mariana y Betito estaban en sus manos y descubrieron la muerte de Víctor Millán.

Ya en el sitio alejado de la ciudad, Soraya comenzó a hacer los reclamos de las situaciones que la vida le puso en su camino, como el hecho de que su padre Rafael Montenegro (León Peraza) se hubiera enamorado de Virginia, la madre de Mariana que murió al darla a luz. Pues eso nunca se lo perdonaría y menos Mariana, sin que ella tuviera la culpa, claro.

Mariana recibe un balazo de Soraya luego de que cubrió a su hijo Betito, tras haber planeado él y su mamá que se escapara para pedir ayuda, mientras ella la distraía. Pero Soraya cayó en el peor error que comenzaría con su propio final.

Soraya le pide a Luis Alberto que vaya a buscarlos

Para ese entonces, Soraya tenía amarrados a una silla en una cabaña de piedra a Mariana y a Albertito, a quienes no paraba de reprocharles la miserable vida que llevaba, tras haberle sido robado su 'papito Rafael' por ella, su amor y todo lo demás. La situación hizo a Soraya actuar contra Mariana como lo hizo toda la vida, pues nunca pudo superar la idea de que Mariana fuera la hija legítima de su padre, mientras ella fue una hija adoptada por sus dos padres.

Con la presencia de Luis Alberto en la cabaña, Soraya comenzó el último tramo de su venganza sin saber que estaría cayendo en su propia trampa; y es que, pese a que en todo momento tuvo aterrorizados a la familia Salvatierra, ellos le hicieron saber que su infinita maldad no podría más que su gran amor.

Luis Alberto también recibió un balazo en la pierna de Soraya por no pararse donde le había ordenado. Lo que por supuesto, ocasionó su dolor, su coraje y su impotencia de no poder hacer nada porque en ese momento ella tenía el sartén por el mango.

Pero un error la llevó a su destino final. Pues Soraya empezó a vaciar un galón de gasolina en dicha cabaña que estaba llena de paja y tenía techo de vigas de madera, inquietando y desesperando a Mariana, Luis Alberto y Betito. Y luego de algunos reclamos más, ésta prendió fuego a la cabaña haciéndoles ver en en ese momento los tres morirían quemados.

Lo que no se imaginó es que Luis Alberto la golpearía hasta dejarla inconsciente y aprovechó para desatar a su mujer y a su hijo, tratando de huir. Soraya quedó al fondo de la cabaña y no pudo ser rescatada por nadie, por lo que terminó calcinada, consumida por el fuego, como dejó el alma de varios de los personajes con los que arrasó en la telenovela producida por Carlos Bardasano para Televisa Univisión.

Al fin, la felicidad llegó para los Salvatierra

Luego de la pesadilla que los Salvatierra vivieron en manos de Soraya Montenegro, lograron ser felices y dejaron todo el dolor atrás. Y en un acto de reconciliación total, Luis Alberto le preguntó a Mariana si se volvería a casar con él, luego de perdonarle sus comportamientos despectivos y su mala fe. Ella acepta una vez más ser su compañera de vida y son casados de nuevo por el padre Guillermo (Henry Zakka), renovando una vez más sus votos como marido y mujer, ahora con su hijo a su lado.

Pero las sorpresas no pararon ahí, pues luego de la fogosa reconciliación que tuvieron, Mariana lo hace inmensamente feliz, anunciándole la llegada de ¡un segundo bebé!...

La parte trágica del final, se vivió respecto a Guadalupe Morales (Mimi Morales), una dulce y guapa secretaria del emporio Salvatierra que fue pareja por muchos años de Diego Fernández (Mario Morán), a quién Lupita entregó su vida y él a la de ella. No obstante, una fuerte enfermedad degenerativa, terminó lentamente con su vida sin poder hacer nada para remediarlo.

Por lo que Diego y su hija idearon darle a Lupita un final en paz, en calma y llevándola a un lugar que ella había soñado tanto, la playa. Ahí, Lupita vivió sus últimos momentos y su último suspiro fue en el hombro de Diego, quien siempre fue el amor de su vida.

Ésta y muchas escenas más podrás ver en el siguiente vídeo, que ha sido compartido por el Canal de las Estrellas a través de su canal de YouTube.

