Tras cinco años de ausencia, Mónika Sánchez regresa a las telenovelas con Los Caminos del Amor

Tras cinco años de estar alejada de los foros de televisión, este 2022, se ha confirmado que la actriz Mónika Sánchez, regresará a las telenovelas con "Los Caminos del Amor", la nueva producción de Nicandro Díaz González para Televisa.

Pues tras ser recordada como Cristina Corona de Arriaga en "Amores Verdaderos" (2012-2013), quien era esposa de José Ángel Arriaga (Eduardo Yáñez) y madre de Liliana Arriaga Corona (Sherlyn), la actriz volverá al melodrama luego de un lustro de ausencia por las telenovelas.

Y es que, el pasado 8 de julio, la cuenta de Instagram de la telenovela "Los Caminos del Amor" (título provisional), ha anunciado el regreso de Mónika Sánchez en la piel de Amparo: "Conocerán el amor tan grande que guarda el corazón de Amparo @monikasanchezt #LosCaminosDelAmor".

Aunque después de ese marcado personaje en su carrera, la actriz de 47 años también participó junto Angelique Boyer, Sebastián Rulli, David Zepeda, Pedro Moreno, Otto Sirgo y la recién fallecida actriz Susana Dosamantes en "Tres Veces Ana" (2016-2017), telenovela con la que iniciaría una pausa en las historias de Televisa.

Pues en 2018, se brincó a la televisora del Ajusco para trabajar en "Educando a Nina" dando vida a Paz Echegaray, producción de Joshua Mintz y Ana Celia Urquidi, y en la que compartió créditos con Cynthia Rodríguez, Antonio Gaona y Alex Sirvent junto con la participación antagónica de Martha Cristiana. Además cuenta con las actuaciones estelares de Marco Treviño, Rodolfo Valdés, David Palacio y Arturo Ríos.

Lo que significa que este 2022, Mónika Sánchez volverá a compartir créditos con la protagonista madura, Susana González, quien en 2012, dio vida a Beatriz Guzmán Trejo, hermana de Francisco Guzmán (Sebastián Rulli), uno de los cuatro protagonistas de la historia producida precisamente por Nicandro Díaz.

Al momento, están confirmadas las participaciones protagónicas de Susana González y Gabriel Soto como la pareja protagónica, Ximena Herrera, Mark Tacher y Sara Corrales, como los villanos, así como Alberto Estrella y por supuesto Mónika Sánchez.

Y otro actor más que viene de poner en revolución a todos en "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022), es Leonardo Daniel, quien dio vida a Don Severiano del Monte, mismo que dejó una herencia por la que todo mundo se está enfrentando y está sacando las garras; así lo dio a conocer el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex, el pasado viernes.

