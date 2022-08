Tras casarse con Sebastián Rulli, así es el infierno que vive Angelique Boyer por amar a otro hombre

Luego de contraer matrimonio dando vida a Montserrat Mendoza y Alejandro Almonte (Sebastián Rulli) en la ficción, la actriz Angelique Boyer demuestra su sufrimiento y que vive un infierno tras convertirse en "propiedad" de un hombre al que no quiere y estar esperanzada a volver a reunirse con el amor de su vida.

La telenovela "Lo que a vida me robó" (2013-2014) fue marco de intrigas, engaños y la pasión desbordada por el amor entre Montserrat y José Luis Álvarez, un militar de clase baja al que le destruye la vida la madre de ella; no obstante, luego de esto, él tuvo que valerse de algunas artimañas y desapareció. Y a su regreso, se presentó ante todo el mundo como Antonio Olivares, una identidad que lo mantendría "seguro" por algún tiempo".

Y fue gracias a que su madre, 'la distinguida' señora de mundo Doña Graciela Giacinti de Mendoza (Daniela Castro), vendió a su hija Montserrat al mejor postor para que sacara a su familia de la miseria que ocasionó la bancarrota de su marido, el almirante retirado Lauro Mendoza (Rogelio Guerra), que la joven vive un infierno.

Empezando por "enamorar" con sus encantos a Alejandro Almonte para ayudar a su madre con sus planes de salir del bache económico, aunque con la firme convicción de su amor por José Luis; pues aunque lo tiene más cerca que nunca de ella, al mismo tiempo está muy lejos; y es que ¡José Luis se convirtió el capataz y brazo derecho de Alejando en su hacienda! y por supuesto, el marido de Montserrat no sabe que ese hombre es el gran amor de su mujer, quien de paso, no quiere nada con él.

Y aunque en la actualidad y fuera de la ficción, Angelique Boyer y Sebastián Rulli forman una de las parejas más sólidas del espectáculo con casi ocho años de estar juntos, cuesta creer que ella viva un infierno a su lado -en ficción-, por estar profundamente enamorada de otro hombre que existió en la vida de ella antes del histrión.

Pero Angelique Boyer vería interrumpidas la posibilidades de ser feliz con José Luis, debido a que ha aparecido otra chica que quedó prendidamente enamorada de él desde que lo vio por primera vez, misma a la que José Luis le dará la oportunidad de amar porque está muy enferma y tiene sus días contados. Su nombre es Angélica Aréchiga y es interpretada por Ilithya Manzanilla.

La producción de Angelli Nesma Medina para Televisa, dejó con sentimientos encontrados a los televidentes; pues por un lado es de defenderse el amor interrumpido entre Montserrat y José Luis, pero por el otro, las ganas que -pasando por encima de su orgullo-, Alejandro reconozca que está muy enamorado de Montserrat a sabiendas de que ella ama a otro hombre.

El final es de los más trágicos que ha habido en las telenovelas en setenta años que llevan produciéndose en México, bajo el liderazgo de Televisa. Actualmente, la telenovela está siendo retransmitida en el Canal de las Estrellas, en el horario vespertino de las 2:30 a 4:30 pm.

Y si quieres ver más del infierno que vive Angelique Boyer en la ficción junto a Sebastián Rulli, Luis Roberto Guzmán y muchas estrellas más que tienen fuertes historias, no te pierdas "Lo que la vida me robó" de lunes a viernes en el horario y por el canal antes mencionados.

