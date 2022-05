Tras cancelarse El Maleficio, Carlos Said será protagonista de Los Caminos del Amor

Luego de vislumbrarse como el posible protagonista del remake de "El Maleficio" a cargo de José Alberto 'El Güero' Castro y la cancelación anunciada de la misma producción hace unas horas, el actor Carlos Said, ahora será el protagonista de "Los Caminos del Amor", título provisional de la telenovela chilena "El Camionero", que será recreada este 2022.

Y es que según dijo Carlos Said ante las cámaras del periodista Edén Dorantes en los pasillos de Televisa San Ángel, él será quien de vida a Sebastián Cienfuegos (Antonio Flores en "El Camionero"), en la nueva producción de Nicandro Díaz González.

El actor de 24 años dijo que está feliz de pertenecer a la empresa que preside Emilio Azcárraga Jean, pues confesó que luego de su participación en "Si Nos Dejan", telenovela de la misma televisora que fue producida por Carlos Bardasno, su personaje de Gonzalo Carranza Montiel ha gustado mucho y la telenovela sigue siendo un éxito alrededor del mundo con su actual transmisión.

¡Soltó todo de una!

Carlos Said no pudo ocultar dicha información sobre su próximo personaje coprotagónico y hasta reveló la fecha de inicio de grabaciones del melodrama en puerta de Díaz González, luego de venir de un éxito rotundo como lo fue "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022), que sigue arrasando en la pantalla chica de Televisa Univisión y otros países.

"Contento, ya hay cosas, te puedo decir que arrancamos el 25 de julio -fecha tentativa-... y pues muy contento, la verdad, voy de 'prota' juvenil otra vez, pues trabajando, muy contento, la verdad que hay trabajo, bendecido aquí con la empresa, y siguiendo, escalando".

El actor no sólo reveló detalles de la fecha de arranque de las grabaciones, si no que además contó en exclusiva: "Vamos en un horario de la noche, creo que es 8:30 a 9:30". Y agregó: "Me voy a meter en problemas pero ya ni modo".

"El título provisional es 'Los Caminos del Amor' pero es provisional, puede ser ese o puede cambiar. Y mi personaje se llama Sebastián Cienfuegos". Así lo dijo el carismático actor, tras la publicación del periodista Chama Cortés en su cuenta de Instagram @noveleandomex.

Edén Dorantes lo cuestionó sobre los retos que tendría tras interpretar a este personaje, pues es cómico y asume que requiere un poco más de esfuerzo y responsabilidad: "Muy... al parecer es comedia y es muy parecido a mí porque es coqueto, y se topa con pared con una mujer que lo hace cambiar, entonces ya no puedo usar las mismas tácticas de conquistador ligador, entonces, lo tienen que contener y corregir".

Se sabe que "Los Caminos del Amor", entraría al aire después de la aún no estrenada telenovela "Vencer la Ausencia", la cuarta producción de Rosy Ocampo de la franquicia "Vencer" que precisamente se estrena en 18 de julio y cuya historia será reemplazada por esta nueva producción.

