Tras cambio de look para Los caminos del Amor, comparan a Carlos Said con Cristian Castro

No solo las actrices sufren cambios físicos para dar vida a algún personaje en las telenovelas, y aunque es más común, los actores también se someten procedimientos radicales que tienen como resultado una imagen totalmente diferente, como el caso del actor Carlos Said, uno de los protagonistas jóvenes de "Los Caminos del Amor", y dicho cambio ya cobró factura y ya hasta la compararon con el cantante Cristian Castro.

Y es que, luego de pasar de castaño a rubio, no sólo los ojos se le ver más claros, sino que además, ya hubo quién se fijó en la apariencia que ha adoptado como justo la de Cristian Castro, quien ya ha sido duramente criticado por el público y la prensa, a tal grado de que su madre Verónica Castro ha salido en su defensa.

Pero a las semanas de haber revelado que tendría su primer protagónico en una nueva producción de Nicandro Díaz González para Televisa Univisión, Carlos Said compartió a través de su cuenta de Instagram, la foto que no deja cabo suelto a su nueva imagen y sólo escribió: "Nuevo look!!".

De castaño a rubio

No obstante, todo parece indicar que Carlos Said hará el personaje de Guillermo 'Memo' Santos en su etapa de joven, que en la actualidad será interpretado por Gabriel Soto, por lo que el también actor protagónico joven de la serie "La Mujer del Diablo" (2022) de ViX+ como Cristo Beltrán (José Ron), tuvo que adoptar la personalidad de rubio, dado que Soto siempre lo ha sido y continúa con la misma apariencia.

Y tras mostrar su nueva imagen a través de redes sociales, uno de los primeros famosos en aplaudir la puntada, fue el actor brasileño Marcus Ornellas, con quien Carlos compartió créditos en "Si Nos Dejan" (2021) y le echó porras: "Quiubule güero…. Te queda hermano!!!".

Mientras que la actriz colombiana Catherine Siachoque, aprobó su nueva imagen con un cuarteto de caritas con ojos de corazón. También se lee: "Que buen look"; y su colega Mauricio Garza le dio una calurosa bienvenida: "Bienvenido al club de los weros... te ves al 100!, mientras encendía fuego a la publicación.

La comparación con Cristian

"Wow el rubio te queda muy bien aunque amo mas tu color castaño... te deseo mucho éxito en este proyecto que ya viene #sebas [su personaje] siempre te apoyo". Bueno y hasta: "Carlitos pareces Cristian Castro".

Pero parece que a Cristian Castro no le ha ido tan bien como a Carlos Said con el hecho de haber aclarado todavía más su cabellera para un nuevo show en televisión en Argentina "Canta Conmigo Ahora", en el que no sólo utiliza la cabellera rubia, sino del color que utilice el outfit; es decir, verde, azul, púrpura o de cualquier otro color.

En dicho show televisivo, el hijo de Verónica Castro comparte créditos como juez con 99 famosos más; entre ellos José Luis Rodríguez 'El Puma' y Marcelo Tinelli. Se puede ver por las noches a través del Canal Trece de Argentina.

