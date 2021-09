Tras beso de Angelique Boyer con Ferdinando Valencia en novela, Sebastián Rulli reacciona

El actor Ferdinando Valencia no es el único con el que Angelique Boyer ha tenido un acercamiento romántico, sellando su amor con un beso en la telenovela "Vencer el Pasado"; pero fue tras el beso propinado a la actriz por quien interpreta a Javier Mascaró, que ¡Sebastián Rulli reaccionó!

Y es que, al ser la segunda vez que Ferdinando Valencia coincide en los foros de grabación y comparte créditos con Angelique Boyer y Sebastián Rulli luego de "Lo que la vida me robó" (2014), el actor no dejó pasar la oportunidad de presumir que este 2021 se le hizo tener un romance en la tv con la actriz de origen francés.

El capítulo 54 de "Vencer el Pasado" del jueves 23 de septiembre, estuvo lleno de sorpresas y una de ellas fue precisamente el beso que se dieron Ferdinando Valencia y Angelique Boyer dando vida a sus personajes de Javier Mascaró y la bióloga molecular Renata Sánchez Vidal, por quien Javier empezó a sentir un especial afecto que tal vez confunda con amor.

Y fue por ello que el propio actor compartió el momento en su cuenta de Instagram, en el que claramente se le puede ver besando a la novia -en la vida real- de Sebastián Rulli, por lo que éste reaccionó favorablemente respecto a su actuación:

"Qué opinan de RENATA Y JAVIER? Yo en lo personal veo el gusto y el orgullo de trabajar con alguien a la que admiro y atesoro mucho, son ya muchos años y espero q sean muchos más a lado tuyo y de mi Güero querido! @angeliqueboyer #amigos #compañeros #actuación @vencermx".

Descripción que hizo reaccionar también a más de uno, empezando por la propia Angelique Boyer, quien escribió: "Los amamos! Muchos años de amistad y ahora nos tocó contar una historia de amor juntos! Fue hermoso! #niseimaginanloqueviene @ferdinandoval", dando pistas además de lo que se viene en la producción de Rosy Ocampo para Televisa.

Y el histrión argentino de 46 años no pudo ocultar su reacción: "Eres un chingón hermanoooooo!! A Javier lo bordaste con mucho amor y dedicación"; comentario que tiene ya un total de 2,286 'Me gusta' y 26 respuestas.

Y ante los aplausos de actores como Ricardo Franco y Yurem Rojas, hubo quien apostó por que la pareja debería concretar su amor dentro de la trama: "Yo creo que deberían terminar juntos Angelique y tú, tienen mucha química" o "Yo opino que Renata debería quedarse con Javier y no con Mauro".

Aunque la realidad de los personajes es otra; pues Renata Sánchez Vidal está empezando a enamorarse de Mauro Álvarez o Darío Valencia, sólo que esconde su amor por la comprometedora situación que el propio Mauro guarda con Fabiola Mascaró (África Zavala).

No obstante, es un hecho que Renata responde al amor que le ha declarado Javier pero no porque lo quiera, sino por agradecimiento de adentrarla a BIOGENELAB y consideración a la historia tan turbia que guarda junto con su familia; pues Javier no es hijo legítimo de Lisando Mascaró (Leonardo Daniel) y se odian mutuamente.

Para saber qué más pasará en "Vencer el Pasado" no te pierdas la telenovela de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

