Tras atentado, Mariana le salva de nuevo la vida a Don Alberto en Los Ricos También Lloran

Tras un inesperado atentado, Mariana Villarreal (Claudia Martín) le salva de nuevo la vida a Don Alberto Salvatierra en la telenovela "Los Ricos También Lloran", luego de que lo encontrara tirado en el estacionamiento de su empresa en el primer episodio del remake de la cautivadora historia y gracias a ella, se salvara de morir instantáneamente.

Un coche bomba estaba esperando a Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), al finalizar el evento organizado por Soraya Montenegro y Elena Suárez (Fabiola Guajardo y Azela Robinson), para comercializar en sus cadenas de supermercados.

Mismo, al que Mariana asistió acompañando a Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), luego de que éste se vistiera de chofer y la acompañara a comprar ropa para actualizar su guardarropa y pudiera estar vestida a la altura de los demás empleados de la empresa Salvatierra, para la que trabaja desde que se convirtió en la salvadora del patriarca de la familia y dueño del emporio empresarial.

Y es que, luego de hacer el ridículo entre los presentes al evento, con un par de incidentes propiciados por la malvada Soraya, por beber alcohol en exageración, Mariana sigue siendo protegida por el propio Luis Alberto, pero también por su querido Don Alberto.

Y aunque extrañado por su presencia en el evento y vestida y maquillada a la altura, éste ha reconocido que Mariana luce muy bella y además, sugerido por uno de los empleados de las bodegas, Don Alberto, deja ver que acepta que ella forme parte del corporativo pero como una de las principales cabezas, tras haber dado la idea de poner unos contenedores de agua para que los ventiladores que venden, refrescaran más.

Por otro lado, Don Alberto le vuelve a advertir a Luis Alberto que no se acerque a Mariana, pues la quiere lejos de él porque siempre le ha dicho que todo lo que toca, lo destruye; en tanto, Mariana sigue siendo tratada como 'la amante del jefe', como una 'arribista marginal', la que 'se viste horrible' o un 'estorbo oportunista'.

Pero lo que no saben es que Mariana es un alma pura y no sabe de abusos ni de malos tratos, mucho menos de humillar a los demás y cuando responde, es porque sólo se está defendiendo de los demás con sus más puras palabra y sólidos argumentos.

Pero cuando finaliza el evento, Daniela Montesinos (Alejandra Barros) -la actual esposa de Don Alberto-, le hace saber su molestia por tratar a Mariana como una más de la familia, cuando en realidad ni la conocen, por lo que le exige a su esposo que le diga si es una hija no reconocida suya o algo más.

Y ante su enojo, Daniela no se quiere subir al carro con él y con 'la marginal' como llama a Mariana. Por otro lado, cuando llegan a las escaleras para abordar el carro, Mariana le pregunta a Don Alberto si se puede quitar las zapatillas, pues ya anda cansada y él le dice que está bien.

Pero en ese momento, vio una luz roja debajo del coche que titilaba -muy bien instalada-, y cuando ya se dirigían a subirse, Mariana les preguntó que si era normal una lucecita debajo del coche; Don Alberto y su guardia de seguridad el Comandante Eduardo Becerra (José Luis Franco) se asoman debajo del vehículo y apenas tienen tiempo de correr, pues descubren que es una bomba.

Sólo se ve cuando los cuerpos vuelan literalmente por el aire y Daniela y León Alfaro (Víctor González) ven el momento de la explosión, quedándose atónitos. Para seguir viendo más de esta historia, no te pierdas "Los Ricos También Lloran" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!