Tras anunciar la telenovela La Mujer de mi Vida, Telemundo lanza primer tráiler

Tras anunciar hace unos meses, la telenovela "La Mujer de mi Vida", Telemundo lanza primer tráiler oficial del melodrama que promete ser todo un éxito. El proyecto está protagonizado por el actor de origen español Iván Sánchez y la actriz mxicoestadounidense Angélica Celaya.

El revelador tráiler de más de tres minutos, relata la vida perfecta del empresario Ricardo Oribe (Iván Sánchez), que aunque es un tipo no muy agraciado por la galanura, es un exitoso hombre de negocios que se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidar a su esposa Daniela (Angélica Celaya) y a sus dos hijitos.

Pero la vida le tiende una mala jugada y es Emilio (Mauricio Islas) -un hombre que se decía su amigo-, quien lo traicionará para enriquecerse con su fortuna y claro, quedarse con su esposa y sus hijos para formar esa familia que siempre deseó y nunca formó.

Su maldad es tanta, que lo conectan a un dispositivo nuclear y lo echan al mar, pero cuál sería su sorpresa que Ricardo no murió. Han pasado 15 años y ahora volverá más fuerte que nunca y con la firme convicción de recuperar a su familia, pero ahora bajo la identidad de Pablo Silva; pues Ricardo sufre de amnesia después del atentado, además de sufrir una transformación de 180° grados.

Y en el intento por recuperar a los suyos, se presenta ante la vida con una nueva identidad, con el propósito de evitar caer en manos de la policía por revivir el revés que le jugó hace muchos años Emilio. Además de no ser reconocido por su familia para que no arruinen sus planes ni pongan en riesgo su vida.

Las participaciones antagónicas de "La Mujer de mi Vida", serán interpretadas principalmente por Mauricio Islas y Catherine Siachoque. Otros famosos actores mexicanos que se han sumado al elenco de la nueva producción de Telemundo Internacional, los primeros actores Patricia Reyes Spíndola y David Ostrosky, así como Rodrigo Murray, Norma Angélica, Vanessa Díaz, Jason Romo, Rosalinda Rodríguez y Oswaldo Zárate.

También cuenta con las participaciones especiales de Litzy, Pepe Gámez, Ana Lorena Sánchez, Norkys Batista, Simone Marval, Vin Ramos y Katia Bada.

"La Mujer de mi Vida" es una historia original de Mario Schajris y desarrollada por la pluma de Daniel Alfonso Rojas, Alberto Gonze y el propio Mario Schajris. Aún no tiene fecha de estreno.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!