Tras agresión que sufrió de su hermano, actriz Mónica Dossetti podría volver a las telenovelas

Luego de la agresión vivida hace unas semanas por parte de su hermano José, quien es productor de proyectos televisivos y de cine, Mónica Dossetti podría volver a las telenovelas luego de 12 años de estar alejada de los foros de televisión; su última participación fue en "Soy tu Dueña" (2010).

Y es que, el productor Juan Osorio, quien acaba de terminar grandes y exitosos proyectos como la bioserie del cantante Vicente Fernández "El Rey: El Hijo del Pueblo" o la telenovela, "La Herencia, Un Legado de Amor", ambas del 2022, ya trabaja en su nuevo proyecto televisivo que obedece a otra novela que podría llevar por título "Amor Imposible".

No obstante, en charla con el periodista Edén Dorantes, quien la compartió a través de su canal de YouTube, Osorio dejó ver que le gustaría traer nuevas caras a los melodramas o rostros de actores que hace mucho no figuran en producciones de Televisa como Rafael Sánchez Navarro, entre otros.

Caras nuevas y actores renovados

Incluso, tras cuestionarle sobre la participación de la actriz Silvia Navarro como la protagonista del proyecto, el ex de Niurka Marcos dijo que le encantaría que así fuera pero que hasta el momento no ha tenido contacto alguno con la también actriz de "La Suerte de Loli" (2021) de Telemundo.

Además, reveló que ya tiene a la pareja protagónica pero que hasta que no tenga bien definido y contrato firmado, dirá de quiénes se trata. Aunque anteriormente dijo que sería Eduardo Barajas, su nuevo personaje protagónico, actor que dio vida a 'El Charro de Huentitán' en una de las etapas de su vida.

Pero en esta ocasión aseguró que quien sí está contemplado para "Amor Imposible" -título provisional- es e actor venezolano Daniel Elbittar, quien debutó en México con "La Desalmada" (2021) y luego dio vida al villano de "La Herencia, Un Legado de Amor".

El padre de Emilio Osorio Marcos, de quien se acaba de separar laboralmente hablando, dijo que con quien sí le gustaría repetir mancuerna, sería con la actriz Iliana Fox, quien también participó en la bioserie de Fernández como Refugio Abarca, 'Doña Cuquita', esposa del cantante.

Por último, tras hablar de las enfermedades que sufren los actores Carlos Bonavides o Maribel Fernández 'La Pelangocha', Juan Osorio dejó ver la posibilidad de que luego de años de inactividad en los foros de televisión y luego de sufrir la enfermedad de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa, le encantaría tener de regreso a la actriz Mónica Dossetti, así lo dijo:

"Y nuestra otra compañera actriz que también sufrió lo de su hermano... Mónica Dossetti (...) yo trabajé con ella, con Carlos Bonavides, pues también, 'la Pelangocha', pues no se diga; yo creo que, de repente vienen esos momentos de depresión, cuando no tienes trabajo, cuando no estás activo... eso afecta mucho al actor porque no es fácil".

También dijo con todas sus letras que le encantaría incluir a Mónica Dossetti en su nuevo proyecto. Aquí el vídeo:

