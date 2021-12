Tras Vencer el Pasado, Erika Buenfil no olvida a Angelique Boyer; así la recuerda

Luego de un evento de hace una semana en el que coincidió con varios actores de Televisa con los que ha coincidido en los foros de grabación de diversos proyectos, la actriz Erika Buenfil ha dejado ver que tras su éxito en la telenovela "Vencer el Pasado" (2021) no olvida a Angelique Boyer, quien fuera una de las protagonistas de la historia y así la recordó.

La actriz de 57 años utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto junto a Angelique Boyer en la que ambas lucen muy contentas tras recordar una historia de cuatro meses juntas en los foros de televisión. Además, Erika Buenfil dejó ver que el momento se dio tras un rencuentro.

Todo parece indicar que fue una posada entre varios actores de Televisa a la que asistieron ambas famosas que participaron en la producción de Rosy Ocampo para la misma casa, luego de que al fondo, se puede observan una piñata colgada en el lugar.

La sonrisa de ambas y el cariño que demuestran una a la otra, hicieron que sus fanáticos brincaran de emoción al verlas juntas, por lo que los comentarios de fanáticos así como de otros famosos, empezaron a llegar de inmediato. Sebastián Rulli, quien ya ha trabajado con ambas estrellas y es novio de Angelique Boyer, expresó: "Preciosas", viéndose apoyado por dos fanáticas más.

"De esos encuentros lindos. @angeliqueboyer", se lee en la descripción de Erika Buenfil, y tras la postal, dio pie a que los fanáticos pusieran de manifiesto su deseo por verlas trabajar juntas de nuevo, e incluso, que extrañan verlas en la pantalla chica.

Algunas fans no dudaron en externar sus deseos: "Quedé con ganas de verlas en VencerElPasado #Carmen y Renata", "Que preciosas, las extraño tanto en mis noches. Extraño #vencerelpasado", "BELLISIMAS!!!!!!!!!!", "Ojalá muy pronto hagan un nuevo proyecto... Me encantaría verlas de madre y hija".

Por otro lado se lee: "Que chismosa esa Carmen, de verdad que cae mal" (recordando a su personaje en "Vencer el Pasado"), y quienes viven en Estados Unidos y están viendo la telenovela en estos momentos, también escribió: "Beautiful, me encanta la novela no me la pierdo... cariños desde Miami".

Al momento, la actriz ha logrado llamar la atención de más de 51,230 seguidores y se pueden leer cientos de halagos más a lo largo de 563 mensajes.

