Tras Si nos dejan, Scarlet Gruber sería la protagonista de Pecado de amar

Tras el éxito que ha tenido como Julieta en la telenovela “Si nos dejan”, Scarlet Gruber estaría a nada de lograr su primer protagónico en un melodrama y en redes sociales comenzó a soltarse el rumor que será en “Pecado de amar”, la nueva producción de Giselle González.

Aunque el nombre de la actriz venezolana de TV ya había sonado desde hace algunos meses para ser la protagonista de esta nueva historia, que será un remake de “Amarte es mi pecado”, ahora las versiones de que tendrá su primer rol principal han crecido gracias a una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en redes sociales.

Scarlet Gruber contestó algunas de las preguntas que le hicieron sus seguidores, entre ellas, sobre si ya tenía un nuevo proyecto, y la actriz confesó que sí y que está próxima a iniciar grabaciones, aunque no dio mayores detalles, pero se especula que sería la protagonista de “Pecado de amar”.

Hay que recordar que desde mediados del año pasado, la productora Giselle González anunció que ya trabajaba en su nuevo proyecto y que tenía a su equipo de guionistas haciendo los libretos, pues la intención era comenzar grabaciones en enero.

Trascendió también que esa nueva producción era un remake de “Amarte es mi pecado”, pero llevaría el nombre de “La mujer de nadie”, sin embargo, con el paso de los meses al parecer todo se retrasó pues Televisa tenía otras prioridades, pero ahora todo indica que se ha retomado pero ya como “Pecado de amar”.

La producción tiene estimado iniciar grabaciones a mediados de febrero y ello ha hecho que las especulaciones sobre si Scarlet Gruber será la protagonista han crecido debido a que ella anunció que comenzará su nuevo proyecto por esas fechas, si no se retrasa.

“Tentativamente tenemos pensado empezar a mediados de febrero, por mu cumpleaños. ¡Esperemos que sí! Que no se retrase”, dijo la villana de “Si nos dejan”, quien ha tenido gran éxito en la telenovela que actualmente ocupa el horario estelar del canal de Las Estrellas.

Pese a que no dio el nombre de la producción en la que trabajará, Scarlet Gruber sí mencionó que su personaje no será ni buena ni mala, simplemente una mujer como todas, por lo que se empezó a especular que podría protagonizar “Pecado de amar”.

No obstante, algunos fans puntualizaron que en alguna ocasión anterior, la actriz venezolana había comentado que su proyecto sería una serie y no una telenovela, no obstante, será el tiempo el que revele si se trata o no de la nueva producción de Giselle González.

