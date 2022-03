Tras Si Nos Dejan, Mónica Dionne se suma a elenco de La Mujer del Diablo y así luce

Luego de figurar como Rebecca Mezquita de Caballero en la telenovela "Si Nos Dejan" (2021), la actriz Mónica Dionne se suma al elenco de "La Mujer del Diablo" y así luce en esta nueva producción la talentosa y guapa intérprete.

La carrera de Mónica Dionne sigue en ascenso luego de que en 1999 rompiera tabúes y hablara de la más pura realidad entre los jóvenes en la cinta del nuevo cine mexicano como fue "Sexo, Pudor y Lágrimas" (1999) y que este 2022 ha regresado con la segunda temporada de la cinta.

Además, no hay que olvidar que "La Mujer del Diablo" es la nueva producción de Carlos Bardasano, después de la recién estrenada y con las grabaciones terminadas "Los Ricos También Lloran"(2021); lo que indica que Mónica Dionne sería invitada de nuevo a trabajar con su productor.

Por otro lado, uno de los actores jóvenes que regresa a los melodramas de la nueva cadena Televisa Univisión que será transmitida en la plataforma ViX+ -propiedad de las televisoras-, es José Pablo Minor, quien luego de interpretar a Miguel Terranova en el remake de "Cuna de Lobos" (2019) o en la serie web de Sony Pictures Television "De brutas, nada" (2020-2021) como Rodrigo Flores.

Y este 2022, el actor ha sido el pionero en traer de nuevo la historia del afamado escritor estadounidense William Shakespeare a través del primer podcast estrenado por Televisa Digital, "Romeo y Julieta". Y más recientemente, también se ha unido al melodrama del productor venezolano.

Otro de los actores que se integra al melodrama protagonizado por Carolina Miranda y José Ron es Marco Antonio Tostado -originario de Guadalajara, Jalisco, México- quien ha participado para Netflix en series como "La Jefa del Campeón" (2008), "El Club" (2019) o "100 Días Para Enamorarnos" (2020-2021).

Las primeras fotografías de ellos dentro de la producción, han sido compartidas por los propios actoeres. Mónica Dionne presentó a su personaje Cayetana y escribió: "Les enseño un poquito de mi personaje en La Mujer del Diablo que pronto podrán ver en exclusiva por ViX+ @vixdotcom #Cayetana #LMDD".

Mientras que José Pablo Minor también utilizó su cuenta de Instagram para dejar ver un poco de su personaje Diego Carvajal en la primera telenovela que será estrenada en la mencionada plataforma. Así lo expresó:

"El es Diego Carvajal, mi personaje en la mujer del diablo, que pronto podrán ver por ViX+… Una historia de amor trágico escrita por @leonardopadron, producida por @bardasano, dirigida por el querido @carloscockmarin , protagonizada por @caromirandaof y @joseron3".

Y agregó: "Les puedo asegurar que será una historia que van a disfrutar porque esta hecha con amor, dedicación y profesionalismo.. en lo personal he amado la fotografía y el conjunto de sets. Es una fortuna tener trabajo, y yo agradezco poder hacer productos con este nivel de calidad. Gracias enormes a todxs los involucradxs, somos un gran equipo. Photos- @damianhfotografia".

Y por último, Marco Antonio Tostado, también compartió un par de fotos durante las grabaciones del melodrama: "Me alegra poder compartirles un pequeño Detrás de cámaras de este gran proyecto titulado: 'La Mujer del Diablo' que pronto podrán disfrutar por ViX+. Foto: @damianhfotografia".

