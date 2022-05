Tras Si Nos Dejan, Carlos Said sería el protagonista de El Maleficio

Se rumora que, luego de su participación en "Si Nos Dejan" (2021) como parte del elenco juvenil que integraba a la familia Carranza Montiel, dando vida a Gonzalo -hijo del matrimonio-, será el actor Carlos Said, quien dé vida a Enrique de Martino, el personaje protagónico del melodrama, en su etapa de joven, en el remake de "El Maleficio" (2022) que llevará por título el mismo nombre.

Esto, luego de dejarse ver que el actor Eduardo Santamarina será quien interprete al personaje en su etapa madura, aunque al momento, no ha sido nada confirmado, sólo fuertes especulaciones. La noticia fue dada a conocer en redes sociales por el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram especializada en telenovelas y series @noveleandomex.

"El Maleficio" (1983-1984) -primera telenovela mexicana en recrear los efectos especiales-, se llevará a cabo este 2022, bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro, todo parece indicar que una vez que termine las grabaciones de "Corona de Lágrimas 2" o "Corona de Esperanzas", como se ha revelado que se va a llamar la segunda parte del melodrama que es propiamente la continuación.

Lee también: Eduardo Santamarina sería el nuevo Enrique de Martino: 'Todavía no puedo decir'

Fue el pasado 9 de mayo, que salió a la luz la noticia de que Carlos Said dará vida a un renovado Enrique de Martino en "El Maleficio" y tras saberse que las grabaciones de uno de los nuevo melodramas de Televisa Univisión arrancarían este mes de mayo, también se ha detallado que será hasta el mes de agosto cuando inicie el rodaje.

Al momento, ni la hermética producción de 'El Güero' Castro, ni el actor Carlos Said, han confirmado nada al respecto; no obstante, la información también saldría del periodista Juan José Origel a través de columna del diario "El Sol de México", en la que, entre otras cosas, comentó: "Al parecer el inicio de esta historia de ficción (El Maleficio) podría tener una pausa y empezar sus grabaciones un poco después de lo planeado", pues desde hace meses, fue el propio productor quien dijo que el rodaje comenzaría este mes de mayo.

Lee también: ¿La Madrastra o El Maleficio? Aracely Arámbula se quedaría sin villanías de Eduardo Santamarina

Por su parte, Carlos Said, después de haberse graduado del CEA (Centro de Eduación Artística) de Televisa con grado de actor en 2017, debutó en la telenovela "Me Declaro Culpable" (2017-2018), producida por Angelli Nesma Medina con un pequeño personaje.

Después se le presentaron otras oportunidades; entre éstas figuran "Like" (2018) de Pedro Damián, como parte del elenco juvenil, en la que interpretó a León Rubio Santiago y su participación lo llevó a ser nominado en Premios TVyNovelas como Mejor Actor Juvenil.

Y en 2020, dio vida a Luis Ramírez en "Como Tú No Hay 2" de Carlos Bardasano, con quien trabajó en "Si Nos Dejan". Su última participación en televisión fue como Simón Marroquín (en su etapa de joven), personaje que también interpretó Carlos Ponce en la serie de Netflix "La Venganza de las Juanas".

Ahora, es posible que, de acuerdo a lo antes mencionado, Carlos Said pueda verse de nuevo en la pantalla chica de Televisa, dando vida al malvado Enrique de Martino, personaje creado y actuado por el ya fallecido actor y productor Ernesto Alonso, conocido también como 'El Señor Telenovela'.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!