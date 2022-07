Tras Mujer de nadie, Livia Brito anuncia su retiro de las telenovelas

Tras el éxito que alcanzó en La Desalmada y ahora en Mujer de Nadie, Livia Brito, impactó a su público tras anunciar que después de terminar las grabaciones de su reciente melodrama se retira de las telenovelas, pues, han sido varios años los que ha trabajado seguidos y sin darse una pausa.

Fue durante una entrevista con el programa Hoy de Televisa que Livia Brito confesó que ya esta cansada de madrugar para los llamados y excesivas horas de trabajo por lo que después de finalizar Mujer de Nadie se retirará de las telenovelas. La actriz cubana manifestó que hará una pausa en su carrera por un periodo apróximado ocho meses, tiempo suficiente para descansar y realizar algunos proyectos personales que dejó inconclusos.

"Quiero levantarme a la hora que quiera, para ver qué hago con mi vida, va ser durante más o menos 8 meses que tengo planeado para empezar otro proyecto... es lo que necesito luego de terminar una telenovela", expresó Livia Brito frente a las cámaras del matutino de Televisa.

Lee también: Como toda una muñequita, Mariana Botas se luce con blusa arcoíris y tacón alto

Por otro lado, la famosa descartó que por el momento no tiene planes de boda con su novio, Mariano Martínez, con quien ya lleva varios años de relación. Cabe mencionar que ante la sorpresiva noticia de que se retira de las telenovelas por un tiempo, el periodista de espectáculos, presentador de televisión y columnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, mencionó en su columna que el retiro temporal de la artista no es por cuestión de descanso, si no que podría estar embarazada.

Kaffie aseguró en su columna, Sin Lisonja, que la cubana ha presentado algunos síntomas de embarazo durante las grabaciones de Mujer de Nadie, por lo que este sería el motivo por el que hará una pausa en su carrera. "En los días recientes dentro de las grabaciones de la telenovela Mujer de Nadie, Livia Brito ha tenido vómitos y náuseas. ¿Estará embarazada?", expresó Kaffie.

Como era de esperarse el retiro de las telenovelas de Livia Brito dividió opiniones en las redes sociales, mientras sus fieles admiradores lamentaron no verla en la pantalla durante ocho meses, otros le sugirieron que ya no regresara.

Lee también: Aracely Arámbula y Demi Rose lucen sus prominentes curvas desde la cama

"No acrédito que Livia Brito vaya dejar las pantallas de Televisa por 8 meses", " Que se vaya y no regrese, que pague lo que debe y no se haga ok. señora??", "Pagarle al periodista, bajarse de su nube , e ir al médico para que le den unas pastillas de ubícate x", "Que se vaya cae mal", son algunos de los comentarios en internet.

Síguenos en