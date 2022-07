Tras Mujer de Nadie, Giselle González ya tiene protagonistas de Senda Prohibida, su próxima novela

Luego de terminar las grabaciones de "Mujer de Nadie", la productora Giselle González ya prepara su anunciado proyecto (hace unos meses), que será una nueva versión de la telenovela "Senda Prohibida", y ya se habla de los que podrían ser los protagonistas de historia.

La primera actriz que se tiene contemplada para hacer la nueva versión de la historia que en 1958 abrió la puerta a Televisa a los melodramas cuando todavía se llamaba Telesistema Mexicano, es Ela Velden; a la actriz se le ha visto participar en varias producciones de la televisora de San Ángel.

Entre estas figuran "Muchacha italiana viene a casarse" (2014), "A que no me dejas" (2015), "Despertar Contigo" (2016), "Caer en Tentación" (2017) o el remake de "Rubí" (2020), pero también ha brillado en series como "El Juego de las Llaves" (2019) de Amazon Prime Video o "¿Quién Mató a Sara?" de Netflix.

Y tras terminar exitoso proyecto al lado de Carlos Bardasano para Televisa Univisión como la nueva versión de "Los Ricos También Lloran" (2022), se escucha el nombre del actor Mario Morán para protagonizar la historia que será producida para la plataforma ViX+.

El actor de __ años, vienes de dejar huella en producciones de Televisa; la primera formal, fue "Pasión y Poder" (2016) e "Hijas de la Luna" (2018), pero también actuó compartiendo créditos con Aracely Arámbula en "La Doña" (2016-2017) de Telemundo.

Y el tercero en la lista es José Manuel Rincón, a quien se le ha visto trabajar en telenovelas y series como "Caer en Tentación" (2017) y "Ringo" (2019), también en "Monarca", la serie de los Carranza de Netflix, como Gonzalo Carranza (el chef de la familia).

La actriz colombiana Juanita Arias, quien viene de la serie de Netflix "La Venganza de las Juanas" (2021) y de su regreso a las telenovelas después de "La Piloto" (2017), también al lado de Livia Brito, ya está contemplada para esta nueva producción de Giselle González.

Otro actor en la lista es Bernardo Flores, quien recientemente protagonizó "Pasión de Gavilanes 2" (2022) de Telemundo, pero que también viene de proyectos como "Caer en Tentación" (2017), "Like" (2018-2019) o "Esta Historia me Suena" (2020) de Televisa y "La Doña" (2020) de Telemundo; y también hizo "Luis Miguel: la serie" (2018) para Netflix.

La historia de "Senda Prohibida" es muy similar a la historia de "Teresa", "la hembra mala" que en 2010-2011, la actriz Angelique Boyer protagonizó al lado de Sebastián Rulli, Ana Brenda Contreras y Aarón Díaz. Y retrata la vida de Nora, una mujer que llega de pueblo a la gran urbe y que gracias a sus modales y belleza, logra encajar perfectamente bien en la sociedad, sólo que se enamora de su jefe y éste la llena de regalos; pero todo será un caos a partir de que surge el amor entre ellos, pues él es un hombre casado y tiene un hijo. Al final, Nora se arrepiente de todo el daño que ha hecho cuando se ve al espejo vestida de novia.

