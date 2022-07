Tras Los Ricos También Lloran, Sebastián Rulli busca expandir el Consorcio Salvatierra

Luego del éxito que cobró por su personaje protagónico en la telenovela "Los Ricos También Lloran" (2022), el actor Sebastián Rulli busca expandir el Consorcio Salvatierra; pues el era el heredero de la fortuna Salvatierra que traspasó la pantalla chica.

Y es que, tras dar fin a las grabaciones del exitoso melodrama, Sebastián Rulli viajó a España junto con su compañera de vida, la actriz Angelique Boyer y en mismo, el actor argentino se habría quedado de ver con Rubén Sanz, el actor que dio vida a Uriel López, uno de los socios más fuertes del Consorcio Salvatierra y asesor en los negocios de Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú).

Pues a principios del mes de junio, Sebastián Rulli compartió a través de sus historias de Instagram, el reencuentro con el actor de origen español Rubén Sanz, mientras muy seguro de sí mismo, decía:

"El Consorcio Salvatierra está pensando en expandir el territorio, así que tenemos junta con Uriel, ¿cómo vas?", a lo que Rubén contesta: "Creo que voy a invertir en el arroz negro de este lugar y en esa salsa". Mientras Rulli continúa: "Y aquí nuestras asesoras", Angelique Boyer y la periodista Cris Vivó -parejas de los galanes-.

"Por favor, ¡qué gusto!... ¿Qué tal eh?" dijo Rulli, y Uriel en la ficción reiteró: "¡Invierto todas mis acciones!". Esto, en el restaurante de mariscos de la playa Estepona de España, de nombre Chiringuito, el Madero.

Y tras verlos juntos, los fans españoles se emocionaron y emitieron sus opiniones luego de que la historia de Instagram de la cuenta oficial de Sebastián Rulli empezara a replicarse en otras páginas de fans (fanpages).

"Los mejores actores en el mejor restaurant... usted sois todos maravillosos, talentosos, muyyyyy simpáticos, bravo a toda la familia", "Súper Hermosos! Que bonitas vacaciones con familia y amistades!", "Que elenco por favorrrr, disfrutad muchísimo".

También se lee: "Lindos" y hasta un "Viva el amor y la amistad!"... Y alguien más pregunta para cuándo la tercera temporada de otra de las telenovelas de Sebastián Rulli: "Cuando porfa la tercera temporada de 'El Dragón"... "Quiero más dragón!! que dos actores!!!" y "Todos hermosos" o "Pura chulada"...

Pues no hay que olvidar que además de "Los Ricos También Lloran", Sebastián Rulli y Rubén Sanz compartieron créditos en "El Dragón: el Regreso de un Guerrero" (2019--2020), siendo producciones ambas, del venezolano Carlos Bardasano.

