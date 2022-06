Tras La Piloto, Arap Bethke y Livia Brito se reencuentran en Mujer de Nadie

Luego de la explosiva pareja que fueron en "La Piloto" (2017) -serie producida por Patricio Wills y Carlos Bardasano para Televisa y Univisión, los actores Arap Bethke y Livia Brito se reencuentran volverán a compartir créditos en "Mujer de Nadie", el prometedor remake de "Amarte es mi Pecado" (2004), pero ahora ya no como pareja, pues el actor brasileño Marcus Ornellas es en esta ocasión el protagonista masculino, haciendo mancuerna con la cubana.

Pues desde que se dieron a conocer -a principios del 2022-, algunos de los actores que conforman el elenco de "Mujer de Nadie", apareció el actor de origen Nairobi, Kenia en redes sociales, justo cuando llegaba a sus 42 años de edad (12 de marzo de 1980).

Y con esta historia producida por Giselle González para Televisa Univisión, Arap Bethke marca su regreso a la televisora de San Ángel, luego de su última participación en el también remake de "La Usurpadora" (2019) en la que dio vida a Facundo Nava.

En esta ocasión, Livia Brito, quien sigue tomando la delantera como protagonista de "Mujer de Nadie", interpreta al personaje que en 2004, llevara magistralmente la retirada actriz Yadhira Carrillo en el papel de Leonora Guzmán Madrigal, que este 2022 llevará por nombre Lucía Arizmendi.

Mientras que el keniata Arap Bethke, será Alfredo, el que parece ser el mismo personaje interpretado por Alejandro Ibarra en 2004 y su nombre completo era Alfredo De la Mora o Alfredo Rangel Gómez; un personaje clave de los que ven y escuchan todo sin ser descubiertos, de los que saben demasiado y le dan un rumbo diferente a las historias.

A esta nueva producción de Televisa Unvisión se han sumado otros actores que habían estado un poco alejados de los melodramas de la televisora liderada por Emilio Azcárraga Jean; entre ellos figuran la primera actriz Rosa María Bianchi, a que hace poco se le vio en el rol de Lucrecia Curiel de Lomelí en la retransmisión de la exitosa telenovela "La Fuerza del Destino" (2011), cuya última participación en un melodrama de la empresa fue en "Yago" (2016) como Carmelina 'Melina' López.

En "Mujer de Nadie", Rosa María Bianchi dará vida a Gertrudis, una persona cruel, superficial, de muy malos sentimientos y acostumbrada a comprarlo todo con dinero.

Otro de los actores que marcan su regreso a Televisa es Plutartco Haza, cuya última participación en una producción de la misma fue como Gregorio Wallerstein en la bioserie "Silvia Pinal, frente a ti" (2019). Sus primeras participaciones en melodramas de la televisora fueron en "Si Dios me quita la vida" (1995) como Hugo y en "Bendita Mentira" (1996) en el rol del Dr. Sandoval.

Esta vez interpretará a Rafael, esposo de Roxana (Carmen Aub) que vive deseando a Lucía y hará todo para conquistarla.

Las imágenes de los actores en sus nuevos roles en "Mujer de Nadie", fueron compartidos por el periodista de espectáculos Chema Cortés a través de su sitio en Instagram @noveleandomex.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!