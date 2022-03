Tras 4 años, captan a Ariadne Díaz en Televisa, ¿regresa a las telenovelas?

Tras cuatro años de ausencia de los melodramas, Ariadne Díaz fue vista en los pasillos de Televisa y ello disparó las especulaciones sobre un posible regreso a las telenovelas para este 2022, pues la actriz se ha dedicado en cuerpo y alma a su familia en los últimos tiempos, aunque ese “descanso” podría estar a punto de terminar.

La protagonista de “La malquerida” fue captada en Televisa y al ser abordada por la cámara se mostró un tanto nerviosa y no quiso soltar prenda sobre si su presencia en San Ángel tendría algo que ver con un posible retorno a las telenovelas, pues hay que recordar que desde hace cuatro años la actriz no ha formado parte de una producción de este tipo.

Sorprendida tras ser captada en Televisa por las cámaras y micrófonos del matutino “Hoy”, Ariadne Díaz se mostró muy amable y alegre, pero fue muy hermética sobre la razón por la que había acudido a las instalaciones, únicamente dejó claro que no se le tenía permitido hablar sobre lo que estaba haciendo ahí, por lo que las especulaciones de si regresaría a las telenovelas comenzaron.

Hay que recordar que hace unas semanas, el nombre de la actriz mexicana sonó para ser una de las cuatro protagonistas de “Vencer la ausencia”, melodrama que prepara Rosy Ocampo y que será la cuarta entrega de la saga de “Vencer”, sin embargo, ni la productora ni la intérprete se han pronunciado al respecto.

Lo que sí parece ser un hecho es que Ariadne Díaz estaría muy cerca de regresar a la televisión con un nuevo proyecto pues aunque no dijo nada ante la cámara, sí dejó entrever que algo se trae, por lo que su retiro voluntario de cuatro años podría terminar en cualquier momento, ahora que su hijo está a punto de cumplir seis.

“No puedo (decir) nada, ¡nada! De hecho, esto fue plan con maña, estos me trajeron por acá con engaños, yo me iba a ir por allá porque me tienen sentenciada”, fue lo que dijo Ariadne Díaz cuando se le cuestionó por qué se encontraba en Televisa y si tenía algún nuevo proyecto en puerta.

Sin embargo, “la Mujer del vendaval” admitió que le entró la nostalgia cuando recorrió los pasillos de la televisora nuevamente, trayéndole muchos recuerdos del tiempo cuando estudió ahí y protagonizaba telenovelas: “Me trae muchas emociones porque yo llegué al CEA a los 18 años, entonces imagínate todo lo trabajado, todo lo vivido”.

Aunque ha estado alejada de las telenovelas durante cuatro años, Ariadne Díaz no se arrepiente pues en su momento tomó la decisión de retirarse por un lapso para estar con su familia pues venía de una etapa de mucho trabajo: “Nos la hemos pasado re bien, lo he disfrutado mucho, (mi hijo) está como en una etapa muy bonita, tiene cinco años, está por cumplir seis”.

La última telenovela que Ariadne Díaz protagonizó antes de tomarse un descanso fue “Tenías que ser tú”, en 2018, en la cual compartió créditos protagónicos con Andrés Palacios y fue producida por Mapat L. Zatarain. En 2021 se esperaba su regreso a la televisión con “Malverde: El Santo Patrón”, de Telemundo, no obstante, renunció poco antes del inicio de las grabaciones.

