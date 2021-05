La actriz Gaby Spanic, quien diera vida a la malvada Ivana Dorantes -la villana más buena- en "Soy tu Dueña" (2010), lució tan diva como su personaje en la telenovela de hace más de una década; y es que, los años no pasan por la actriz que ha cautivado a millones con su presencia en la pantalla chica.

A sus 47 años de edad, Gaby Spanic, bien prodría volver a encarnar a Ivana Dorantes, la malvada prima de Valentina Villlalba (Lucero) que por amor y dinero cometió una serie de locuras y atrocidades; sin embargo, luego de esa inolvidable historia hubo más melodramas en su vida.

Actualemente, Gaby Spanic, conocida como la intrépida villana de telenovelas, se ha sumado al elenco de "Si nos Dejan", la nueva producción de Carlos Bardasano que está a punto de estrenarse en la pantalla chica de Univisión, junto a Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala.

No obstante, la actriz venezolana se hizo un espacio en su apretada agenda para posar como una diva, como lo hiciera en su momento en para su personaje de Ivana Dorantes, sólo que esta vez, en una serie de fotografías en formato blanco y negro, que sin duda, dejan ver la clase de la también bailarina; cuya descripción se lee:

"Estoy convencida que cuando optamos por acciones con las que transmitimos alegría y esperanza, igualmente el fruto que recibimos es de gozo e ilusión, son esos actos mágicos de lucidez, cuando te aceptas, te valoras, y andas por la vida siendo feliz contigo mismo!".

Y continúa: "Cuando somos capaces de permanecer intactos, teniendo la confianza en tu creador, y podemos concluir que a pesar de todo: la vida es una fuente de placer! Los amo a tiempo! Foto:@andy_mogollon , ah eso si: Refresca la memoria cuando sea necesario! Total! Y hazte respetar!".

Sus pensamientos que denotan una clara introspección en la vida de la actriz, no podrían estar mejor acompañados de sus mejores imágenes como fotografías o vídeos que sigue posicionando a la venezolana como una de las mejores actrices de Latinoamérica.

Por ello, Gaby Spanic se ha llevado los aplausos de su numerosa audiencia virtual a través de su perfil de Instagram, en la que se leen un total de 1,284 comentarios tales como: "Hermosa" por parte de Larissa Riquelme y Allisson Rodríguez, "O look da Juliette" (Look de Julieta), "Nossa que hermosa como tá Juliette com este look" (Wow que hermosa está Juliette con este look)-

Y el piropo de que es una reina, no puede faltar: "PQ LLORAN ENVIDIOSAS???? MIREN ESA REINA", "Que Linda mi vida", "TOTALLLL" "Me encantaron todas las fotos" Al momento, Gaby Spanic ha logrado cautivar a un total de 54,250 seguidores, de los más de 2 millones que la contemplan a través de Instagram.