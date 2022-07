Toda maldad de Carmina pierde ante dulzura de Elisa en el final de Abismo de Pasión

"Te odio porque eres amor, tienes todo lo que yo no pude tener", le dijo Carmina Bouvier (Sabine Moussier) a su sobrina Elisa Castañón Bouvier (Angelique Boyer) en su lecho de muerte... Pues luego de haber tratado de huir con su igual Gabino Mendoza (Salvador Zerboni), Carmina y él tienen un aparatoso accidente de carretera en medio de la lluvia y de noche, haciendo Doña Ramona (Raquel Olmedo) todo para detenerlos el final de "Abismo de Pasión" (2012).

Pues la malvada Carmina Bouvier no pudo resistir verse tal mal con las dos piernas amputadas, que decidió acabar con su vida cortándose las venas en un cuarto de hospital, luego de que Alfonsina Mondragón (Blanca Guerra) fuera a despedirse de ella y a restregarle en la cara que ya nunca iba a ser la misma y que ya no tendría tantos recursos como mujer para seguir embaucando a los hombres ni a seguir haciendo tanto daño como estaba acostumbrada a hacerlo.

Pero eso no fue todo, pues le confesó a Elisa que al único ser que había visto con amor, era a Augusto Castañón (Alejandro Camacho) -padre de Elisa-, pero ella lo mató, y mientras le está diciendo que la odia, se corta las venas y empieza a caer sangre al suelo. Elisa va por el doctor Edmundo Tovar (Alexis Ayala) pero éste regresa y le informa que ya murió. Elisa, acompañada de su esposo Damián (David Zepeda), su padrino Don Lucio Elizondo (Eric del Castillo) y su nana Dolores 'Lolita' (Eugenia Cauduro).

Lee también: Angelique Boyer en la presentación de Vencer la Ausencia; Paulina Goto cantará el tema de entrada

Así fue el triste final de Carmina

El perdón

Después de todo el amor que ha demostrado por Elisa toda su vida, Gael Mondragón (Mark Tacher) le pide perdón a su amada esposa Paloma González (Livia Brito) y le promete que la quiere hacer inmensamente feliz, pues ahora quiere convertir cada lágrima que le ha hecho llorar, en risas y pura felicidad. Por lo que Gael logra convencerla después de tantas decepciones que le había dado.

Lee también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

No eres un Arango

Mientras que por otro lado, Don Lucio Elizondo (Eric del Castillo) fue a la cárcel a cantarle sus verdades al terrible de Gabino Mendoza, pues toda la vida pensó que él era uno de los hijos de Rosendo Arango (César Évora), ya que vio cuando Alfonsina -su señora-, como la llamaba, quemó su supuesta acta de nacimiento que especificaba que él era hijo legítimo de Rosendo.

Pero todas sus ilusiones y sed de venganza se fueron por la borda, cuando Don Lucio le reveló que en realidad él no era hijo del matrimonio Arango Mondragón, y que si había un acta de nacimiento con su nombre, era porque Rosendo había convencido a Alfonsina de adoptarlo a él, pues ellos estaban buscando ser padres y no podían pero que en cuanto nació Damián (David Zepeda), Alfonsina se deshizo de esa acta, para que después no fuera a andar reclamando lo que no era suyo.

Así mismo, Don Lucio le revela su verdadero origen, pues era hijo de un campesino despiadado, mujeriego -una fichita, pues-, y él era el vivo retrato de su padre, su madre murió después de que él la abandonó con la cría, y no conforme con ello, le confiesa que su visita es para despedirse de él, pues lo trasladarán al reclusorio grande y pasarán muchos años para que salga de prisión.

El encuentro entre hermanos

Paloma y Gael y Elisa y Damián, se encuentran en la plazuela de La Ermita y se piden perdón además de decirse cuánto se admiran, pues quieren limar todas asperezas para empezar de nuevo y ser felices. En tanto, Paloma le comenta bien feliz a su abuela Ramona que no se va a divorciar de su esposo y ahora sí está bien segura de que Gael la ama.

Todas las parejas enamoradas

Florencia y Enrique les presentan a su hija Sofía que obtuvieron por adopción y todos se confiesan el cariño que se tienen entre ellos y lo feliz que les hace a cada uno, ver felices a los demás. Maru (Isaura Espinoza) también le revela a Don Lucio cuánto lo ama, y él también a ella, pues aunque nunca podrá olvidar a su esposa que ya murió, podrá hacer una vida de nuevo al lado de Maru. Elisa le agradece todo lo que ha hecho por ella y le desea toda la felicidad del mundo.

Damián y Elisa celebran el bautizo de su primer hijo

Tras convertirse en padres, Elisa y Damián celebran el bautizo de su hijo Augusto y Alfonsina, la madre de Damián, está más contenta que nunca; ha cambiado repentinamente para bien. Lolita también celebra que está embarazada de Braulio (Francisco Gattorno), el amor de su vida. El Dr. Tovar por fin encuentra la felicidad al lado de Carolina Meraz (Lourdes Munguía) y Florencia Landucci Cantú (Altaír Jarabo) también le da una oportunidad al amor al lado de Enrique Tovar (Alberto Agnesi), el hijo del doctor.

Paloma y Gael, por fin son felices y tiene dos hijas, la mayor fue bautizada como Remedios y una de brazos que se llama Estefanía, mientas que el Elisa y Damián trabajan para encargar al pequeño Rosendo.

Todos regresan a donde empezó su amor

Después de que todo ha quedado en familia, Damián y Elisa le regalan las escrituras de Cielo Abierto a Gael, pues él siempre ha trabajado esas tierras desde niño. Por otro lado, Alfonsina le agradece a Elisa por toda la felicidad que le trajo con su nieto, de quien está enamorada. Elisa y Damián se alejan de la fiesta y todos aplauden su amor

Pero Paloma y Gael los alcanzan y Paloma les propone que se vayan a nadar al cenote donde todo comenzó. Ellos aceptan y recuerdan cuando eran niños y se demuestran su amor en todo momento, y así, rodeados de amor y dándose amor entre las parejas y cariño sincero de amigos, de hermanos, es como termina la historia de "Abismo de Pasión".

Síguenos en