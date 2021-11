Tiare Scanda y su inmemorable personaje de Casilda en Amarte es mi Pecado

Luego de demostrar su versatilidad ante las cámaras de televisión en una decena de telenovelas, la actriz Tiaré Scanda fue elegida por Ernesto Alonso 'El Señor Telenovela' para interpretar a Casilda Gómez, una villana que se considera como su inmemorable personaje en la telenovela "Amarte es mi Pecado" (2003).

Y es que, tras estar conformada por un elenco de primera, "Amarte es mi Pecado" se posicionó hace un poco más de veinte años, como una historia de esas que envuelven con la trama que fue una idea original de Liliana Abud y adaptada por Jaime García Estrada y Orlando Merino.

Casilda Gómez (Tiaré Scanda) no era una villana nada más porque sí, pues en primer lugar, fue una hija no deseada de por madre Alejandra Madrigal de Horta (Margarita Isabel) debido a que nació con un tipo de retraso, además de ser fea y acomplejada. Casilda fue producto de una noche de pasión de su madre con Jacobo Guzmán (Manuel Ojeda), un hombre prohibido de quien siempre estuvo enamorada -pues era el esposo de su hermana Leonora, madre de Nora-.

No obstante es tanto el repudio que le tiene a su hija, que además, para evitar el escándalo de la alta sociedad -a la que pertenece-, Alejandra hace pasar a Casilda como su ahijada y ésta crece con un rencor que con el paso del tiempo la hace arremeter contra su media hermana, Leonora "Nora" Guzmán Madrigal de Horta (Yadhira Carrillo), pues la odia por su belleza y su delicadeza de mujer.

Pero el secreto de que Casilda es en realidad media hermana de Nora, es descubierto por Isaura Ávila (Sylvia Pasquel), quien sólo se dedica a sonsacar a todo mundo para hacer caer a Casilda en su propia trampa y confiese las maldades que ha hecho, así como que también es madre de una niña que no es suya, sino en realidad de su hermana Nora.

La criatura ha sido producto del amor que Nora y Arturo Sandoval De Anda (Sergio Sendel) se han tenido desde hace muchos años pero que no han podido hacer realidad debido a que en el momento en que Nora salió embarazada, también salió Paulina Almazán (Alessandra Rosaldo), una antigua novia de Arturo con la que se encontró y tuvieron una noche de pasión, por lo que luego de convertirse en madre, Arturo no tuvo el valor de dejarla sola y se casó con ella; Nora entendió la situación y se olvidó de los planes de boda que tenía con él.

La malvada Isaura se encarga de alimentar el odio de Casilda y se molesta aún más cuando Leonardo Muñoz (Alexis Ayala), el apuesto joven al que siempre ha amado en secreto, se enamora profundamente de Nora, aunque su amor nunca llega a ser correspondido.

Pero Isaura acorrala tanto a Casilda con sus trampas e intrigas que llega al punto exacto en el que ésta explota cuando es llamada mamá por la niña que en realidad es hija de Nora y Arturo, por lo que enfrente de Leonardo -de quien se le ha hecho saber que es hija- ésta no se queda callada y literalmente escupe toda la verdad, diciendo que ella no es su madre y haciendo llorar no sólo a la niña, sino a la propia Nora y por supuesto al buen Leonardo.

El personaje de villana de Tiaré Scanda, es uno de los más emblemáticos de su carrera artística que inició en 1990 en la telenovela "Alcanzar una Estrella" como una concursante de 'El festival de la Canción' dentro de la historia musical y ha seguido teniendo a lo largo de 21 melodramas en total.

No obstante, estuvo a punto de ser galardonada como Mejor Actriz de Reparto por los premios TVyNovelas en ese mismo año; y aunque no ganó, su personaje de la malvada Casilda Gómez ha quedado para la historia, en el melodrama producido por el finado productor de telenovelas Ernesto Alonso siendo ésta su penúltima telenovela producida para Televisa.

"Amarte es mi Pecado" estuvo protagonizada por Yadhira Carrillo, Sergio Sendel y Alessandra Rosaldo; además contó con las participaciones antagónicas de Sylvia Pasquel, Tiaré Scanda, Odiseo Bichir, Alejandro Ibarra, Adriana Roel, Antonio Medellín, Erika Buenfil, Xavier Marc, Juan Peláez, Dacia Arcaraz, Antonio Miguel y la primera actriz Margarita Isabel.

Las actuaciones estelares estuvieron a cargo de Alexis Ayala, René Casados, Sergio Reynoso, Alejandro Ruiz, Ingrid Martz, Jan y los primeros actores Luis Gimeno, Emilia Carranza, Aarón Hernán y Ofelia Guilmain y con la actuación especial del primer actor Manuel Ojeda.

