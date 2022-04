Tiaré Scanda y su emblemático personaje de Casilda, al que se negó embellecer

Uno de los personajes más icónicos de Tiaré Scanda en las telenovelas es el de Casilda en “Amarte es mi pecado”, una mujer que se caracterizaba no precisamente por ser la más guapa, pero eso le dio un sello muy característico que ella no quiso cambiar.

El emblemático personaje de la actriz en el melodrama de 2004, producido por Ernesto Alonso para Televisa, iba a pasar por varios cambios estéticos durante la historia para “mejorar” su aspecto físico, pero ella no quiso que ocurriera.

Durante una charla con sus fans para el canal Tlnovelas, Tiaré Scanda reveló por qué se negó a embellecer a Casilda y le pidió a la producción que respetaran la belleza natural del personaje hasta el final, pero a que en el guion se estipulaba lo contrario.

Defendió a Casilda hasta el final

La actriz sostuvo una interacción con sus admiradores mediante una transmisión en vivo desde la cuenta de YouTube de Tlnovelas, donde fue cuestionada sobre Casilda y sobre si lamentaba que no se hubiera quedado con Leonardo, pero sorprendió a todos con su respuesta.

“¿Qué si me dolió que Casilda no se quedara con Leonardo? ¡Nada! Tengo una anécdota porque… ahí les va. Yo siempre he sentido que no es lo mismo hacer un personaje en una película que en una telenovela porque la gente que va al cine tiene un acto voluntario de comprar un boleto y elige la cinta que va a ver y eso te habla de cierto perfil de público, en la tele, nunca sabes quién la está viendo… entonces, a veces, los personajes que hacemos en las telenovelas a veces influyen mucho en la gente”, dijo la protagonista de “Muchachitas”.

Tiaré Scanda refirió que en una ocasión una fan le dijo que su personaje en “Por ella soy Eva” le ayudó a tomar la decisión de divorciarse: “Me dijo que ella veía lo que le pasaba a Marcela y veía muchas cosas que se parecían a su relación y a su marido machín que no la valoraba, y tomó la decisión… imagínense la responsabilidad de nosotros”.

Es por ello, que abogó cuando Casilda tendría que pasar por un cambio físico para cambiar en “Amarte es mi pecado”: “Originalmente estaba escrito que Casilda se iba a operar la nariz y se iba a operar los dientes e iba a encontrar el amor”, dijo.

La actriz hizo una propuesta inesperada a la producción: “Platiqué con Benjamín, mi director y maestro, y le dije ‘a mí me parece que lo que vuelve a Casilda en quien es, es en gran parte cómo se ve y cómo ha sido rechazada por eso, y creo que hay mucha gente que tiene una nariz grande o un diente chueco y que también se merece el amor, no le puedes transmitir a la gente esta cosa de sólo si te operas la cara te mereces que te quieran’”.

El director de la telenovela le sugirió que lo hablara con Ernesto Alonso y le hizo la propuesta y él hasta se sorprendió y le preguntó que si de verdad no quería que embellecieran a su personaje al final, a lo que ella contestó: “No, la verdad es que siento que estoy traicionando a Casilda y a las otras de que solamente si te operas la cara te mereces que te amen… Y se encuentra alguien que la ama como es, siento que fue un regalo que le hice al personaje de defenderla como era”.





