Tiaré Scanda, Leonardo Daniel y los actores que se suman al elenco de La Herencia

Luego de darse a conocer que Michelle Renaud será la protagonista de la telenovela "La Herencia... Un Legado de Amor" y de manera extraoficial, la participación protagónica masculina del chileno Matías Novoa, éstos conforman un nuevo grupo de actores que se suman al melodrama que está siendo producido por Juan Osorio para Televisa; entre los que destacan Tiaré Scanda y Leonardo Daniel.

"La Herencia... Un Legado de Amor", es una remake de la telenovela colombiana "Herencia de Amor" (2009) y antes de revelarse los protagonistas de la historia, se destapó que la actriz Elizabeth Álvarez será una de las villanas de la telenovela, que marca su regreso a los melodramas luego de "El Vuelo de la Victoria" (2017) cuando dio vida a Magdalena Sánchez.

Por otro lado, el actor argentino Mauricio Henao y la mexicana Paulina Matos -a quien justamente se le vio trabajar en "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021)-, se suma a una nueva producción de Juan Osorio como parte de los personajes protagónicos.

Pero en las últimas horas, se ha revelado que además de Tiaré Scanda, a quien no se le ha visto actuar en melodramas de Televisa desde el 2016, cuando trabajó en "Sin Rastro de Ti"-, el actor Leonardo Daniel -quien fue el villano de "Vencer el Pasado" (2021) de Rosy Ocampo- también se suma a las filas.

Además un cuarteto de actores como son Gloria Aura de "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021), Christian Ramos de "Fuego Ardiente" (2021), Diego de Erice de "Por Amar Sin Ley" (2019) y Ana Ciocchetti quien después de una serie de telenovelas, se le vio en "Vencer el Desamor" (2021) como Refugio, también se unen a uno de los nuevos proyectos de Juan Osorio.

Y los comentarios ya se empiezan a hacer presentes entre los seguidores de la página telenovelera @elnovelero, entre los que se lee: "¿SE IMAGINAN A GLORIA AURA DE VILLANA? SERÍA CHEVERE COMO LAURA VIGNATTI".

O un especial agradecimiento: "Gracias a dios está cambiando de elenco"... "La plantilla de actores es diferente a sus bodrios de siempre...", "Será que el Sr Osorio volverá a los melodramas como 'Tormenta en el paraíso', 'Mi pecado' y 'Velo de novia'??", son otros de los manifiestos de los fanáticos de las telenovelas, que al parecer están de acuerdo con la nueva producción del novio de la actriz Eva Daniela.

Aún no se tiene fecha de estreno, pues las grabaciones iniciaron apenas el pasado 6 de diciembre y a duras penas el propio productor reveló que el nombre de la protagonista corresponde a Michelle Renaud.

