Thalía y el look de Marimar que nunca olvidará

Marimar, fue una telenovela mexicana, lanzada en el año de 1994 y producida por Televisa, donde Thalía, fue parte del elenco protagónico junto a Eduardo Capetillo, y de Chantal Andere, Indra Zuno, Toño Infante y Marcelo Bunquet con sus actuaciones antagónicas.

Thalía, protagonizó una de las mejores telenovelas en las que participó ya que le dio la oportunidad de seguir creciendo como actriz y aunque decidió inclinarse por la música, Marimar, la llevó sin duda alguna al estrellato.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde Thalía, compartió la imagen donde se le ve con su cabello largo y suelto, con un mechó en color dorado con un disco en sus manos, hizo recordar a su personaje en Marimar, que en segundos, reunió muchos mensajes de sus seguidores que comparten con ella la la alegría de tantos logros.

“Hace más de 30 años con un disco bajo el brazo sembré un camino de ilusiones y sueños fantásticos. ¡Pero qué viaje ha sido este! Yo de chica, con mi mechón dorado, soñando en grande, con estrellas en los ojos, buscando amor y aprobación a través de mi música y utilizando mi voz para sanar mi alma. ¡Hoy ya con un camino recorrido y lleno del amor incomparable de mi público, la era digital me regala tener a mis tres primeros discos en el Top 5 en iTunes en la tierra que me vio nacer! Gracias a cada uno de ustedes por permitirme seguir soñando.#thalia los inicios “Aquí estoy en la guerra de emociones, Aquí estoy sin dolor ni pasión...oh no Respirando soledad, leo el libro libertad, en dibujos animados describiendo todo y nada de mí. Reverberación, hay una razón, late en mi corazón una canción. En un vuelo sin límites... en un vuelo sin límites. Quiero cantar sin límites, Quiero volar sin límites, Quiero vivir sin límites Y en silencio... recordar...

Recordar.” #ThaliaLosInicios #ThaliaLaAntigua #VintageThalia #Thalia #ThaliaVogue #Vogue #ThaliaLove #Love #MundoDeCristal #Marimar #FlowerPower”, fue el mensaje con el que Thalía, acompañó el post.

“Te mereces esos y mas logros Queen”, “apoyando desde Argentina como siempre”, “Felicidades mi bebé te quiero te lo mereces todo”, “Amo todos!!! Quiero este en tus manos”, “Esperemos que saques música como tus inicios y regresar al pop Extrañamos en ese género #thalia”, fueron algunos de los miles de mensajes en la publicación que alcanzó más de 322 mil reproducciones.

Marimar (Thalía), fue una jovencita analfabeta que se enamoró de Sergio Santibáñez (Eduardo Capetillo), hijo del dueño de la hacienda donde Marimar robaba víveres para poder sobrevivir, y alimentar a sus abuelito para que no murieran de hambre.

Un día que Marimar, intentaba robar unos víveres en la hacienda, el capataz se percata de eso e intenta aprovecharse de ella y afortunadamente aparece Sergio Santibáñez, quien era un futbolista y tras defenderla se enamora.

Sergio Santibáñez, no corresponde al amor de Marimar, pero su plan de casarse con ella, fue para que su padre Renato (Alfonso Iturralde), y su madrastra (Chantal Andere), desistieran de la idea de casarlo con Inocencia del Castillo (Indra Zuno), que aunque era millonaria, no era del agrado de Sergio.

Después de casarse con Sergio, Marimar, sufre el peor de los infiernos en la hacienda de los Santibáñez, y al pasar del tiempo, Sergio se enamora y se da cuenta de su inocencia. Decide hacerle la casa que le prometió.

Después de todo, Marimar decide viajar a la ciudad y vuelve con más odio con tra los Santibáñez, pero en especial con Sergio, con quien se vuelve a ver la cara y tendrán que pasar por una serie de conflictos con diferentes amores de Sergio, pero al final su amor es más fuerte que nada y pueden estar juntos.