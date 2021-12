Thalía y Eduardo Capetillo se reencuentran tras 25 años de Marimar; Biby Gaytán reacciona

Los reencuentros entre famosos luego de muchos años de haber hecho un proyecto televisivo juntos, siempre se agradecen por parte de sus fanáticos; pero el que ocurrió la noche del pasado lunes 27 de diciembre, es un hecho sin precedentes; y es que a 27 años de la telenovela "Marimar" (1994) y para cerrar con broche de oro este 2021, Thalía preparó un reencuentro con el actor Eduardo Capetillo, con quien hizo pareja protagónica en el recordado melodrama.

Pues fue ayer mismo que la también cantante anunció el reencuentro que tenía previsto a través de un live por YouTube, en el que Thalía cuestionó a Eduardo Capetillo sobre lo que le había dejado la telenovela que a 27 años sigue siendo vista en varios países del mundo y sobre todo, que a través de ésta, han recibido tanto cariño del público internacional.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Tommy Mottola, anunció el reencuentro con un póster que se lee: "Marimar, 25 años después", que se transmitió en un horario nocturno a las 8:00 pm en Estados Unidos -hora del Este), mientras que en México fue a las 7:00 pm (hora centro).

"¡25 años después y sigo sintiendo el mismo amor y el mismo cariño hacia #Marimar y todo lo que representó y aún sigue representando para mi! Hoy, a las 8:00 p.m. US | 7:00 p.m. MX. Estará disponible en mi canal de YouTube una reunión muy especial que le debíamos a todos los amantes de nuestra costeñita querida".

"Una conversación con mi querido @capetillo_eduardo acerca del impacto que la novela tuvo en nuestras, anécdotas, risas y mucho más. Con mucho amor para ustedes. #Thalia #Marimar #Marimar25Años", se lee en la descripción que invitó a los fans de "Marimar" a disfrutar de la charla.

"Que emociooooooooón!!!! Icónicooooooos!!!", escribió la esposa de Eduardo Capetillo y también actriz Biby Gaytán, a quien le tocó vivir esos tiempos de grabaciones de "Marimar", cuando apenas se estaría casando con el histrión. Por su parte, el fotógrafo de las estrellas Uriel Santana, también reaccionó con aplausos al reencuentro igual que el propio Eduardo Capetillo.

Y es que, aunque hayan pasado 27 años de "Marimar", melodrama que fue producido por Verónica Pimstein -hija del productor Valentín Pimstein-, escrito por Inés Rodena y dirigido por Beatriz Sheridan, Juan Carlos Muñoz y Marta Luna, este 2021, aún se siguen recordando las escenas más icónicas de la historia de "la costeñita".

Durante la charla de aproximadamente 40 minutos, Thalía y Eduardo Capetillo abordaron temas dirigidos al éxito avasallador que tuvieron en su momento y hasta la fecha en diversos países del mundo; pues a la cantante le ha sorprendido el hecho de que en países como Filipinas, su presencia fue un fenómeno dejando por debajo al cantante Elvis Presley cuando habría asistido años atrás o que el país entero haya dejado a un lado las posturas políticas y otras cuestiones culturales por conocer a la actriz que daba vida a Marimar Pérez.

Incluso, destaca que desde que la telenovela llegó a muchísimos países de habla hispana y en los que se habla otros idiomas, fue sorprendente el número de niñas que fueron bautizadas con el nombre de Marimar o Thalía; lo que denota la aceptación que tuvo la telenovela exportada por Televisa de mitad de la década de los 90's.

En tanto, en plena charla, Eduardo Capetillo dijo que la historia le había dejado "un momento en su vida que fue un parteaguas, una marca". Y agregó: "Y me deja muchos momento de alegría, de amor, de cariño, de esa parte de recordar esos momentos y recordar esas vivencias con tanto cariño y con tanto amor y de agradecer; decir: 'Gracias a Dios, gracias al universo, porque tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto como éste".

Mientras que Thalía dijo: "A mí, me llenó el alma de amor y me siguen llenando, en todos los países con diferentes religiones, con diferentes aspectos sociales, estructuras políticas, idiomas... pero con un amor, con un cariño, con un agradecimiento... las caritas, así de 'Mi hija se llama Marimar, mi hija de llama Thalía'"...

A lo que el histrión de hoy 51 años, respondió que no hay con qué pueden pagar ese precio, y que a 27 años de la telenovela es increíble que la gente de todo el mundo siga dándoles tanto amor.

