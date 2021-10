Thalía revela que regresará a protagonizar novelas después de 21 años

A más de 21 años de estar alejada de la pantalla chica, la actriz mexicana Thalía confesó que podría regresar a protagonizar novelas, así lo dio a conocer la también empresaria durante una entrevista con un programa brasileño.

Recordemos que la última novela en la que apareció la esposa de Tommy Mottola fue en Rosalinda en 1999, historia producida por Salvador Mejía para Televisa y protagonizada precisamente por Thalía y Fernando Carrillo. A tantos años de dicha novela la cantante mostró su deseo por regresar a este mundo que le abrió las puertas para el éxito.

Está semana la protagonista de Marimar fue invitada al programa brasileño 'Mais Você' de Ana Maria Braga en donde reveló que a sus 50 años le gustaría ser parte de alguna producción, pues estos últimos años ha estado enfocada en su carrera musical ahora le gustaría regresar a las telenovelas.

Lee también: Aracely Arámbula supera a Shakira moviendo caderas a ritmo de Lambada

"Llevo mucho tiempo sin actuar, estoy esperando un guion que me haga sentir: 'Vaya, este es el personaje que quiero'. Todavía no ha ocurrido, quiero ver si me convencen", dijo la reina de las telenovelas mexicanas durante la entrevista al programa brasileño. Una vez revelado que nunca le ha cerrado la puerta por completo a la actuación, la intérprete de No me Acuerdo reveló cuál personaje de novela era su favorito.

Thalía aseguró que todos los personajes a los que les dio vida a lo largo de su carrera como actriz la satisfacieron por completo, sin embargo, María la del Barrio, fue el más emblemático. "Era valiente, atrevida y que dice las cosas como son, del corazón a la boca", detalló la esposa de Tommy Mottola.

Por otro lado, sus millones de admiradores coinciden que Marimar ha sido el personaje más importante en la carrera de la actriz a lo que ella respondió: "Era muy orgánica, muy real, muy sincera y llena de amor. La gente lo sintió la primera vez que salió en televisión y lo vuelve a sentir ahora en la era digital. Me encanta".

Cabe señalar que durante su juventud, Thalía se dio a conocer a nivel mundial gracias a las telenovelas, especialmente a la trilogía de Las Marías; María la del Barrio, Marímar y María Mercedes, las cuales fueron un rotundo éxito no solo en México si no en diversos países donde fueron retransmitidas.

Síguenos en