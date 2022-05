Thalía recuerda con un #TBT a Marimar, la historia que cambió su vida

La cantante Thalía se encuentra en una etapa de regresión de su carrera artística a sus 50 años de edad, y este jueves, ha recordado con cariño a través de un #TBT, una de sus telenovelas más exitosas, "Marimar" (1994), que fue la historia que cambió su vida, asegura la también actriz.

En una nueva etapa de su carrera en la que está recordando sus mayores éxitos y los está reestrenando en una nueva versión a veinte años de su lanzamiento, Thalía no sólo está centrándose en su carrera musical, si no también en sus telenovelas por la que se hizo acreedora al título de 'la reina de las telenovelas' de los 90's, título que se complementaría con sus telenovelas "María Mercedes" (1992) y "María la del Barrio" (1995).

La cantante, actriz y empresaria, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un poco de lo que fue y ha significado para ella la segunda de las tres producciones que conforman 'las tres Marías' como se le recuerda a la tercia de melodramas.

Thalía luce cantando en la entrada de la telenovela producida por Verónica Pimstein -hija de Valentín Pimstein- para Televisa, cuando apenas tenía 23 años aproximadamente, pues era una jovencita hace 28 años ya, de la telenovela que a la fecha se sigue recordando.

"¡Costeñita soy por siempre! Este es un #TRetro muy especial para mi, una telenovela que lo cambió todo. ¿Qué fue lo que más te gustó de #Marimar? #MarimarHD", escribió Thalía al pie de su vídeo, en el que no pudo evitar colocar una sirena, la que caracteriza la imagen de Marimar Pérez, su personaje protagónico.

No hay que olvidar que "Marimar" fue una historia conmovedora, debido a que Marimar Pérez era una mujer desvalida en apariencia, pues tras ser criada por sus abuelos, en realidad era hija de un multimillionario. Y su destino la llevó a descubrirlo muy tarde, cuando el señor estaba por morir.

No obstante, antes le brindó las invaluables herramientas de la educación y la preparación para que ella se forjara y se quedara al frente de los negocios de su verdadero padre, a quien le estuvo eternamente agradecida, pues tras dejar de ser una pobretona -como la llamaban-, dejó de ser Marimar Pérez para convertirse en Bella Aldama y vengarse de todos los que la menospreciaron, empezando por la malvada Angélica Narváez de Santibáñez (Chantal Andere).

Thalía compartió créditos protagónicos con Eduardo Capetillo, quien era un joven futbolista que se dejaba manipular por sus propios intereses, olvidándose de que había dejado a su esposa en casa de su padre y Angélica, quien le hizo la vida imposible y creyendo todo lo que le dijeran. Al final, se arrepintió de su menosprecio y su desinterés cuando se dio cuenta de que Bella Aldama (antes Marimar Pérez) era la mujer de su vida, aunque antes de aceptarlo, ella le dio un buena lección de vida.

