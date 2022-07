Thalía recuerda Quinceañera con Tommy Mottola, su príncipe azul

Hace 35 años, la cantante Thalía protagonizó una de las telenovelas juveniles más recordadas de México como fue "Quinceañera" (1987) y este 2022, recordó el melodrama junto a Tommy Mottola en modo príncipe azul, aunque sin su compañera Adela Noriega.

Sentada en un columpio usando un vestido de princesa azul celeste como el emblemático personaje de la Cenicienta de Disney, y volteando hacia arriba con una gran sonrisa, viendo a su príncipe azul que porta un traje blanco y ríe a la cámara, fue la fotografía que Thalía y Tommy Mottola protagonizaron el pasado 14 de julio.

Y es que el cometido fue por el cumpleaños número 73 del músico de origen cubano estadounidense que hace el 2000, le habría propuesto a Thalía unir sus vidas en matrimonio, y pese a que le lleva 23 años de edad, han sabido permanecer juntos toda una vida.

Como un cuento de hadas

Y para no pasar desapercibido un año más de vida del esposo y padre de los hijos de Thalía, ambos demostraron su amor de forma muy especial con un post de Instagram que ya ha causado reacciones entre los seguidores de la también cantante.

"Feliz cumpleaños a mi amor @tommymottola un año más celebrando a mi príncipe azul. ¡Te amo! Te deseo mucha salud felicidad y amor en este nuevo año de vida. Tus hijos y yo celebramos tu vida mi amor", se lee al pie de la instantánea con movimiento que compartió la intérprete de "Amor a la Mexicana".

Y para hacer un poco más romántico el momento, se escucha de fondo el tema "So This Is Love" de Disney Pixar Duets Karaoke, recordando a La Cenicienta y su príncipe Azul, y Tommy Mottola ha agradecido con la caballerosidad y el amor que lo caracteriza con un mensaje de amor eterno:

"Wow my fairytale princess my light my love my whole life‼️‼️" (Wow mi princesa de cuento de hadas, mi luz mi amor toda mi vida‼️‼️).

Por lo que el homenaje que Thalía le hizo a Tommy Mottola, su príncipe azul, ha generado comentarios de sus seguidores como "Feliz cumpleaños para Tommy!! Les mando un fuerte abrazo" por parte de la cantante ex Garibaldi Pilar Montenegro, Lore Ridinger, quien expresó: "We love you so much... happy birthday" (Te queremos tanto... feliz cumpleaños).

Y Kathrine Narducci se derritió de amor tras la publicación de Thalía y dijo: "I need this in my life" (Necesito esto en mi vida"; al momento, la romántica postal de Thalía y Tommy Mottola ha generado alrededor de 50,500 reacciones y se pueden leer más de 850 comentarios.

