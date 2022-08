Thalía recrea a Marimar con el mismo vestido de la costeñita a casi 30 años de la novela

Han pasado 28 años de la telenovela "Marimar" (1994) que fue un éxito en pantalla y que sigue siendo muy recordado, sobre todo por la cantante Thalía, quien fue la protagonista de esta historia y por lo tanto, recreó a Marimar Pérez, su personaje ¡con el mismo vestido de la costeñita! a casi 30 años de la novela.

El domingo pasado, Thalía hizo de las suyas y trajo una sorpresa para sus seguidores en su cuenta de Instagram; pues la protagonista de la trilogía de las Marías de los 90's, encontró el vestido que utilizó hace casi tres décadas para dar vida a Marimar Pérez, la costeñita inquieta que no les caía nada bien a los Santibáñez, empezando por Angélica Narváez (Chantal Andere), quien le hizo ver su suerte.

La esposa del empresario Tommy Mottola, utilizó su perfil de la red de la camarita para hacerle un homenaje a uno de sus personajes que tanto le ha dado a más de tres décadas de su estreno. Y a través de un emotivo mensaje, Thalía expresó:

Su Marimar por siempre...

"En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos", se lee en las primeras líneas.

La cantante de 50 años, no dejó cabo suelto respecto a su sentir, pues 'Marimar Pérez' es uno de los personajes que más la ha marcado en su vida personal; así lo dejó ver: "Más de dos décadas después, #Marimar sigue conquistando corazones y audiencias variadas en todos los territorios, de todas las generaciones y sin barrera de lenguaje. Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables".

Su caracterización

Thalía no sólo enseñó el vestido que utilizó para dar vida a Marimar Pérez, el cual, sigue conservando un característico parche de una tela diferente al vestido, sino que hasta se bronceó para dar vida a la costeñita que interpretó en 1995 bajo la producción de Verónica Pimstein en su debut como productora de telenovelas, hija de su colega Valentín Pimsteim para Televisa.

Además, la cantante utilizó algunos productos cosméticos para recrear el tono bronceado de su piel y una espuma y un difusor para hacerse el cabello como Marimar: "Hacerme el cabello con el difusor, broncearme la piel con maquillaje como lo hice diariamente durante la filmación (ojo que en aquella época no había tan buenos auto bronceadores) y el enfundarme en tan emblemático vestido, automáticamente me hizo convertirme de pieza cabeza en mi adorada Marimar".

Así mismo, Thalía dejó ver la felicidad que le da la vida de poder volver interpretar a Marimar Pérez, así como compartir su emoción que le brinda su personaje con sus millones de seguidores: "Que mágico, y que fortuna poder compartir estas emociones con los fanáticos originales de nuestra Bella, y con la nueva generación que apenas está descubriendo el ritmo de nuestra costeñita amada en los challenges virales".

"Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… aunque tengo que admitir, que también lo hice para mí… y me alegro algo escondidito que tenía en el corazón... #Marimar4ever".

Por último, Thalía se fue a la playa de Miami, Florida, donde vive y con el mar de fondo y la arena entre sus pies y su cuerpo, dio vida de nuevo Marimar Pérez, a sus 50 años de edad, por lo que ha recibido múltiples halagos de sus seguidores; además, la cantante hizo una comparación de cómo lucía en 1994 años y cómo se ve este 2022, interpretando a Marimar.

